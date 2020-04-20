وقال مصدر أمني عراقي إن زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي دخل الأراضي العراقية مؤخراً، دون ذكر المكان الذي قدم منه.

مضيفاً "تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية".

وقام داعش مؤخراً بتنفيذ عدة هجمات، مستغلاً انشغال العالم بجائحة كورونا, وجاءت الهجمات بشكل منظم من حيث التوقيت والأهداف.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لموقع قناة "السومرية" العراقية أن الهجمات التي قام بها داعش كانت غير مؤثرة وتستهدف نقاطاً عسكرية ومناطق تابعة لعشائر ساعدت القوات العراقية في الحرب ضد داعش خلال السنوات الماضية.

وتعمل القوات العراقية على تحديد خارطة الهجمات الأخيرة والتي يمكن أن تكشف نقطة الانطلاق لهم وتتبعهم، حيث سيتم رصد المناطق في كركوك وصلاح الدين وصحراء الحضر وجبال مخمور وزمار وسلسلة جبال حمرين شمالي العراق.

ويعتبر الزعيم الجديد القرشي عراب الإيديولوجيا المتطرفة التي ينتهجها التنظيم في العنف والقتل، وللرجل تاريخ أسود في التنكيل بالمدنيين، وسجله حافل بانتهاكات بحق النساء والأطفال، خاصة الإيزيديين الذين قاد ضدهم حملة قمع عنيفة إبان سيطرة داعش على مساحات واسعة من العراق.

وتكشف المعلومات الاستخباراتية أن انضمامه لداعش لم يكن أول مراحله في التطرف، إذ أنه كان قد انخرط في صفوف تنظيم القاعدة بالعراق.

وكان قد ولد لعائلة تركمانية سكنت بلدة تلعفر التي تقع في شمال غرب العراق وتتبع محافظة نينوى، وتركمان العراق يعودون في أصولهم إلى قبائل تركية، ولا يزالون يشتركون معهم في الكثير من الروابط الثقافية واللغوية.

(ر ح)