​​​​​​​السلطات الأفغانية تعلن مقتل مسؤول في تنظيم القاعدة

وأعلنت السلطات الأفغانية، ليل أمس، وقوع عدة انفجارات، أولها كان استهداف سيارة دفع رباعي، تسبّب بمقتل شخصين، أحدهما محمد عاطف، رئيس منظمة جمعية الإصلاح الخيرية غير الحكومية، والذي سبق أن أُعلن عن مقتله من قبل تنظيم القاعدة، قبل ذلك في غارة عام 2001 للتمويه.

في حين وقع انفجاران آخران في المدينة، استهدفا سيارة تابعة لقوة مكافحة المخدرات، وأخرى مدنية، أسفرا عن إصابات.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني مصري لـ "العربية.نت"، أن محمد عاطف المعروف باسم "أبو حفص المصري" هو صبحي عبد العزيز الجوهري أبو ستة، كان مسؤولًا عن معسكرات التدريب التابعة لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وأعلن التنظيم مقتله قبل ذلك في غارة عام 2001 للتمويه، وليتمكن من الاختفاء والعودة إلى ممارسة مهامه باسم جديد وهوية جديدة دون ملاحقة، حيث أطلق على نفسه اسم "محمد عاطف"، وظل حتى مقتله يمارس دوره في قيادة التنظيم دون ظهور ومن وراء الستار، وفي تكتم وغموض شديد.

وأبو ستة من مواليد عام 1944، من محافظة المنيا جنوب مصر، انضم إلى القاعدة بتوصية من أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الحالي، وحاز ثقة زعيم التنظيم المقتول، أسامة بن لادن، الذي عينه مندوبًا عنه في مقابلات مهمة بباكستان.

واتهمت السلطات الأميركية القيادي المصري بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، وكذلك تفجير السفارتين الأميركيتين، وتشجيع الهجوم ضد القوات الأميركية في الصومال في أكتوبر 1993، والتي راح ضحيتها 18 جنديًّا أميركيًّا.

(د أ)