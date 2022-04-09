​​​​​​​السكرتير العام للحزب الشيوعي الكردستاني: لا نقبل بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان

تفرض سلطات الدولة الفاشية التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان منذ تاريخ اعتقاله عام 1999 وإلى الآن، إذ تمنع ذويه ومحاميه من اللقاء به، حيث كان آخر تواصل معه في الـ 25 من آذار/ مارس 2021 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان لمدة 5 دقائق فقط.

ويؤكد القائد أوجلان عن مرحلة إمرالي، في كتابه مانيسفيتو الحضارة الديمقراطية بمجلده الخامس: "المؤامرة المدبرة ضدي في سياق إمرالي، كانت من النوع الذي لا يبقي حتى على وميض من الأمل، إذ كان الحكم علي بالإعدام وإبقاء الحرب النفسية في الأجندة مدة طويلة، يصبان في هذا الهدف، فحتى أنا لم أكن أتصور في الأيام الأولى كيف سأتحمل البقاء هنا، دعك من مرور الأعوام بل كنت لا أتصور قضاء عام واحد فقط هنا، فتشكلت لدي فكرة مفادها "كيف لكم أن تضعوا ملايين الناس في غرفة ضيقة"

'قائد السلام والثورة'

في هذا السياق، وصف السكرتير العام للحزب الشيوعي الكردستاني، نجم الدين ملا عمر، القائد أوجلان بـ "قائد السلام والثورة"، ونوه إلى العزلة المفروضة عليه، قائلاً: "تم استهداف القائد آبو بمؤامرة دولية رجعية وشوفينية، ففكره وفلسفته انطلقت من الساحة العاملة الداعية إلى السلام والديمقراطية لجميع الشعوب".

ملا عمر أوضح أن العزلة المشددة تستهدف فكر القائد أوجلان وليس شخصه فحسب، وتابع: "يتضمن فكر القائد آبو استقلال وحرية وديمقراطية الشعوب المضطهدة ككل، وليس الكرد فحسب"، مؤكداً أن الدول المتآمرة لم تتمكن النيل من جوهر فكر وفلسفة القائد أوجلان، فقد انتشر فكره في أرجاء العالم.

واستنكر نجم الدين ملا عمر العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وأضاف: "فكر القائد أوجلان محل تقدير من كافة النواحي للعالم أجمع"، مضيفاً "وبدورنا نحن الأحزاب السياسية لن نقبل بهذه السياسات التي تنتهج بحق قائد ثورة السلام، فيما على جميع الشعوب والحركات الداعمة للحرية والديمقراطية مناهضة هذه العزلة".

وشدد السكرتير العام للحزب الشيوعي الكردستاني، نجم الدين ملا عمر، على ضرورة تكاتف جميع الشعوب للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، وكافة معتقلي الرأي في سجون الدولة الفاشية التركية، قائلاً "عليهم أن يكونوا صوتاً".

(آ)

ANHA