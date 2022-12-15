​​​​​​​السجن 20 عاماً على سوري و10 أعوام بحق أردني حاولا تهريب الكبتاغون من سوريا إلى الأردن

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "محكمة أمن الدولة، أصدرت الأربعاء حكماً بالسجن 20 عاماً إضافة لغرامة مالية 20 ألف دينار (28 ألف دولار) بحق تاجر مخدرات سوري و10 أعوام وغرامة 10 آلاف دينار بحق آخر أردني".

وأضاف إن المدانين "حاولا تهريب مليون و920 ألف حبة كبتاغون من سوريا إلى الأردن عام 2021".

وحسب لائحة الاتهام، فإن المدانين أخفيا الحبوب داخل مدافئ حطب لتهريبها، وحال اكتشاف رجال مكافحة المخدرات تلك الحبوب وإلقاء القبض على المتهمين، دون وصولها إلى المتعاطين.

وفرضت المحكمة عقوبة مشددة بحقهما بسبب "الأثر الكبير على أمن وسلامة المجتمع الأردني واستقراره وسلامة أفراده وحدوده وبما يساهم في تحقيق مبدأ الردع".

وأعلن الجيش الأردني في شباط الماضي، أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية الممتدة على نحو 375 كيلومتراً باتت "منظمة" تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية "مجموعات مسلحة".

وقال الجيش آنذاك، إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوماً مطلع العام الحالي دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.

(م ش)