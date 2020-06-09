​​​​​​​الشيوعي الكردستاني: الشهيد قاسم كان مثالاً لدى الحركات التحررية جمعاء

أرسل الحزب الشيوعي الكردستاني، اليوم برقية عزاء، لحزب العمال الكردستاني، بعد استشهاد عضو اللجنة المركزية للحزب القيادي قاسم أنكين.

وكان الشهيد قاسم قد استشهد بتاريخ 27 أيار الفائت، في قصف جوي نفذه الاحتلال التركي، وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني عن استشهاده يوم أمس.

وجاء في نص برقية العزاء:

"حزبنا الشيوعي الكُردستاني KKP يعزيكم أحرَّ التعازي القلبية بشهادة الرفيق قاسم أنكين عضو اللجنة المركزية لحزبكم الشقيق PKK، ومن خلالكم نعزي حركة التحرر الوطني والاجتماعي الكردستاني والعالمي.

كان الشهيد قاسم مثالاً يحتذى به لدى الحركات التحررية جمعاء، واستشهد على يد الفاشية عديمة الأخلاق والقيم الإنسانية، لقد بقي الشهيد الخالد مثل سائر شهداء قضيتنا الكُردستانية العادلة حتى اللحظة الأخيرة مرفوع الهامة ومنتصب القامة مناضلاً للحرية والسلام.

إننا نعزيكم مرة أخرى ومن خلالكم نعزي جميع حماة وطننا كُردستان, الخلود لشهدائنا والظفر لمقاومتنا الثورية الكُردستانية" .

(سـ)