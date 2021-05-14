​​​​​​​الشيوعي الكردستاني يناشد القوى الكردستانية الوقوف عمليا بوجه الحرب التركية على الكرد

وجاء ذلك عبر بيان أصدره الحزب الشيوعي الكردستاني KKP تعليقاً على الهجمات الواسعة التي يشنها الاحتلال التركي وبكافة الأسلحة المتطورة والمحرمة دوليا على مناطق الدفاع المشروع، وقال في بيانه:

"إن الحروب الفاشية الظالمة ضد القوى الديمقراطية والثورية في أي مكان وضد أية حركة تحررية ثورية هي حروب احتلالية إجرامية ضد جميع القوى والحركات والقوى التحررية العالمية في كل زمان ومكان ، يستوجب علينا الوقوف في وجهها وادانتها وفضحها دون تردد وابطاء .

النظام الفاشي الاحتلالي التركي بزعامة رجب طيب اردوغان ومنذ أكثر من أسبوعين يشن حرباً ابادية آثمة براً وجواً بكافة أصناف الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً ضد المناطق الشمالية من باشور كردستان في آفاشين _ متينا _ حفتينان _ برادوست _ زاب وغيرها ، مما أدى الى استشهاد وجرح المئات من المدنيين وتدمير آلاف المنازل واتلاف وحرق مئات الحقول والمزارع تحت ذريعة محاربة القوى الإرهابية، هذه الذرائع والحجج مرفوضة وباطلة اطلاقا لان هذه المناطق آهلة بالسكان المدنيين، وحزب العمال الكردستاني PKK المتهم بالإرهابي هو حزب يناضل في سبيل الحرية والديمقراطية ومعروف بنضاله وقيمه الإنسانية ضد الارهاب والارهابيين لدى جميع الحركات والقوى التحررية في المنطقة والعالم.

في الوقت الذي ندين بشدة هذه الحرب القذرة نناشد ومن منطلق إنساني مسؤول العمل بإدانتها بكل الوسائل الكفاحية المتاحة وأن نعمل جميعاً للتأثير على نظام بغداد للقيام بواجباته اتجاه هذه الجريمة النكراء ووضع حد عملي لمثل هذه الحرب وغيرها لأنها اعتداء وتجاوز مفضوح على السيادة العراقية حسب القوانين والمواثيق الدولية ، وبدورنا في الحزب الشيوعي الكردستاني KKP نناشد حكومة إقليم باشور كردستان وسائر القوى والأحزاب الكردستانية العاملة للتحرر القومي والوطني الوقوف عملياً في وجه هذه الحرب الظالمة لأنها لا تستهدف طرفاً معيناً إنما هي حرب إبادة واحتلال تستهدف كل الكردستانيين ووجودهم ومكتسباتهم في أرجاء وطننا كردستان الأم".

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ANHA