​​​​​​​الشيوعي الكردستاني يدعو القوى والأحزاب الكردية والعراقية للوقوف في وجه هجمات تركيا

وجاء ذلك عبر بيان أصدره الحزب الشيوعي الكردستاني اليوم الخميس، قال فيه:

"إلى الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية الكردستانية والعالمية:

الشعوب والأمم المظلومة تناضل في سبيل حقها في تقرير مصائرها بنفسها لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة والسلام والديمقراطية لكن الأنظمة الفاشية الاحتلالية وأدواتها الرجعية العفنة تحارب بكل وسائلها وأساليبها التوحشية القذرة هذا الحق الطبيعي ومن جملتها النظام الاحتلالي التركي الذي يشن حربه الظالمة وبدون حق ضد شعبنا الكردستاني في عشرات المناطق مثل بهدينات وآفاشين ومتينا وبرادوست وغيرها من إقليم باشور كردستان وكذلك في مناطق عين عيسى والشهباء ومنبج وسري كانيه وتل تمر وغيرها من روج آفاي كردستان والتي بموجبها أصبحت مئات القرى والبلدات مدمرة ومهجورة وسكانها بلا طعام وماء ، إلى جانب مئات الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى حرق المزروعات والغابات وقطع الأشجار وسرقة المواشي والاختطاف والاغتيالات بحق السكان المدنيين العزل الأبرياء .

إننا في الحزب الشيوعي الكردستاني KKP في الوقت الذي ندين بشدة هذه الحرب الوحشية ندعو سائر الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية الكردستانية والعراقية وجميع العاملين للسلام والديمقراطية في المنطقة والعالم للقيام بواجبها والوقوف مع شعبنا وإدانة واستنكار هذه الحرب الظالمة التي تنافي وتخالف الحقوق وكل المعايير الأخلاقية والقيم الإنسانية هذه الحرب التي تستخدم فيها كافة أصناف الأسلحة ومن ضمنها الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً أمام أنظار الأنظمة الرأسمالية الاحتكارية وبأسلحة حلف الناتو وسكوت وصمت أعضائه وفي مقدمتهم النظام الأمريكي المخادع والمضلل".

(ل)

ANHA