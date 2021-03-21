وبمناسبة أعياد نوروز، زار الحاكم المشترك لإقليم الجزيرة الشيخ حميدي دهام الهادي مركز القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، وتم استقباله من قبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والقيادية نوروز أحمد، وخلال اللقاء بارك حميدي الدهام النوروز على الشعب الكردي وقسد وقال: "كل عام وأنتم بخير هذه المعايدة نقدّمها للأمة الكردية بشكل عام، ونيابة عن هذه الأمة أتينا لنعايد الجنرال مظلوم عبدي، باسم المنطقة كاملة بعيد نوروز، ونتمنّى أن يعيده الله علينا بالأمن والاستقرار للبلد".

كما بارك الدهام عيد نوروز على قوات سوريا الديمقراطية وقال: "في عام 2011 قلت إنّ سوريا وطني والجزيرة موطني، فإن لم نستطع الدفاع عن كل سوريا، فإنّنا سندافع عن موطننا على الأقل، ولكنّنا لم نكن لنتمكن من الدفاع لو لم تكن قوات سوريا الديمقراطية معنا ولو لم نكن نحن معها، فهم منّا ونحن منها، ونحن في خندق واحد حتّى يتوفّر الأمن والاستقرار والازدهار لوطننا".

واختتمت الزيارة بعد مناقشة الطرفين الأوضاع العسكرية والميدانية في مناطق شمال وشرق سوريا.

(ل)

ANHA