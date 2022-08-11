​​​​​​​الشيخ حامد الفرج يطالب قسد بإنزال أشد العقوبات بكل خائن وعميل

بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية عملية القسم ضد الجواسيس والعملاء الذين يعملون لصالح دولة الاحتلال التركي تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من القبض على العديد من العملاء، وطالب أهالي الشهداء وشيوخ ووجهاء العشائر بإنزال أشد العقوبات بحقهم.

وقال شيخ عشيرة الولدة الشيخ حامد الفرج لوكالتنا "قوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على خلية موالية للاحتلال التركي حيث تقوم بنقل المعلومات ونقل الإحداثيات من مناطق شمال وشرق سوريا عن القيادين الذين يقومون بالدفاع عن أرضهم وعرضهم".

وأضاف الفرج "تحاول دولة الاحتلال التركي وبكل قوتها ضرب الأمن والاستقرار في سوريا بشكل عام، وخصوصاً في مناطق شمال وشرق سوريا، بهدف زعزعة استقرارها ونشر الفوضى، وعلى هذا الأساس تمهد لاحتلالها".

وبين الفرج "عملت دولة الاحتلال التركي ومؤسساتها الأمنية في المنطقة بشكل موسعٍ، من خلال إنشاء جواسيس وعملاء لها، وخصصت لها ميزانية كبيرة، وتسعى عبر إنشاء شبكة الجواسيس والعملاء إلى زعزعة ثقة أبناء مجتمعنا، وإثارة الشكوك والظنون".

وتابع الفرج "كل هذ يأتي في سياق إبعادهم عن قيمهم المجتمعية المقدسة، ومن جهة أخرى؛ تحاول بهذه الأساليب القذرة؛ استهداف قيادات ومقاتلي قواتنا قسد وأعضاء القوى الأمنية، والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية علماً قد تسبب هؤلاء في استشهاد العديد من رفاقنا والشخصيات الوطنية والمجتمعية".

وطالب الفرج باسمه واسم العشائر المتواجدة في المنطقة والأهالي بإنزال أشد العقوبات "بكل عميل خائن لدولة الاحتلال التركي الذي باع نفسه لدولة لا تريد إلا إراقة الدماء وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية بحجة حماية أمنها القومي".

وأكد الفرج على وقوف العشائر مع قوات سوريا الديمقراطية ودعمهم مالياً واقتصادياُ وجسدياً والسير على درب الشهداء حتى تحرير كل شبر من بقاع سوريا من رجس الإرهاب".

ووجه شيخ عشيرة الولدة حامد الفرج نداءً إلى شعوب شمال وشرق سوريا أن يكونوا وعلى يقظة تامة من عمل دوائر الحرب الخاصة لدولة الاحتلال التركي وعملائها وأن يبدوا أعلى درجات التعاون مع قوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن وأمان المنطقة".

واختتم حديثه بالقول "الدفاع عن الوطن هو واجب، وهذا هو رجاؤنا وأملنا من شعبنا أن يثق بقواتنا قسد حتى النهاية ويقدم الدعم لهم وبهذه الآلية وهذا الشكل سنتمكن من إحباط مخططات العدو في احتلال مناطقنا ونشر الفوضى وزعزعة استقرارها وسنحميها بكل قوة".

(خ)

ANHA