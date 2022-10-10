​​​​​​​الشيخ علاء الدين: أرادوا التخلص من القائد لأنه يحمل رسالة التحرر من العبودية

انضم شيخ عشيرة السادة الحياليين في سوريا، الشيخ علا الدين، يوم أمس، إلى برنامج خاص عبر وكالتنا، للحديث عن المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان والتي بدأت منذ إخراجه من الشرق الأوسط في 9 تشرين الأول 1998، والإشارة إلى أهمية فكره للشعوب والقوميات المتعايشة مع بعضها.

أرادوا التخلص منه لأنه يحمل رسالة التحرر من العبودية

الشيخ علا الدين في بداية حديثه قال: ندين ونستنكر المؤامرة الدولية والكبيرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، والقوى المتآمرة، أرادت التخلص منه، من خلال مؤامرتها الدنيئة، لأنه يحمل رسالة التحرر من الاضطهاد والعبودية وتأمين حقوق الشعوب الحرة".

وأضاف: "هو معتقل في سجنه لكن في نفس الوقت نقول إن فكره سائر في ضمائرنا وضمير كل إنسان حر، ونحن نمشي بخطاه وتعليماته".

لن نستغني عن الفكر الحر

الشيخ علا الدين أشار إلى تعرفهم عن كثب على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، من خلال ثورة 19 تموز في روج آفا، وأكد أنهم رأوا فيه الخلاص من الكثير من المشاكل والأزمات:" قبل ثورة روج آفا لم نكن قريبين جداً من الفكر، لكن بعد الثورة آمنا بفكره وبرسالته التي حررتنا من العبودية، ونحن الآن لن نستغني عنها؛ لأننا نريد التعايش المشترك بيننا، وخاصة أننا نعيش في منطقة يوجد فيها العرب والكرد والسريان، مسلمين وإيزيديين".

"رغم أنه في السجن لكننا لم نحيد عن فلسفته"

عن محاولة القوى التي نفذت المؤامرة بإبعاد القائد أوجلان عن الشعب، وقطع العلاقة فيما بينهم، أضاف شيخ عشيرة السادة الحياليين: "نحن تعلمنا من كتبه، ورغم أنه في السجن لكننا لم نحيد عن فلسفته، وننظم أمورنا الآن في روج آفا وفق مبادئه ضمن الإدارة الذاتية".

"على شيوخ العشائر العربية التعرف على فكر أوجلان ...فكر نير للعالم"

بالسؤال عن أهمية الاستمرار في النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان أشار الشيخ علا الدين إلى أنه على الشعوب والمكونات جميعها أن تتكاتف في سبيل ذلك وأن تتلاحم ضد العدوان التركي.

موجهاً دعوته لشيوخ العشائر العربية، على أن يتعرفوا على فكر أوجلان وقال: "هو فكر نير للعالم أجمع لأن العلم للجميع والعمل للجميع".

(سـ)

ANHA