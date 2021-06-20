​​​​​​​الشرطة التركية تحذف تسجيلات الهجوم على حزب الشعوب الديمقراطي

وجاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية، حيث ذكر أصحاب المتاجر الذين كانوا موجودين في موقع الحادث الذي أودى بحياة إحدى عضوات الحزب، أن رجال الشرطة جاؤوا إلى أماكن عملهم صباح الجمعة الماضي، وحذفوا تسجيلات الكاميرات بعد أخذ نسخة منها، بحسب ما نقلته "العين الإخبارية".

وذكر أصحاب المحال أن الشرطة لم تقدم لهم أي مبرر قانوني، وأنهم قاموا بحذف محتوى جهاز التسجيل.

ويذكر أن مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية أزمير، تعرض لهجوم مسلح، الخميس، ما أسفر عن فقدان عضوة الحزب دنيز بويراز لحياتها.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على أونور كنجير، منفذ الهجوم على مقر حزب الشعوب الديمقراطي.

هذا واتهم حزب الشعوب الديمقراطي السلطات التركية ووزارة الداخلية بشكل خاص بالمسؤولية عن الهجوم، وقال إن الهدف هو ترهيب الشعب.

(د ع)