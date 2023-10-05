​​​​​​​الشرطة التركية تهدد عائلة الفدائي أردال شاهين وتمنعها من إقامة عزاء له

أفادت وكالة فرات للأنباء، بإن عائلة الشهيد أردال شاهين (حسن أوغوز) عضو كتيبة الخالدين وأحد منفذي العملية الفدائية ضد وزارة الداخلية التركية في أنقرة استلمت جثمانه في 2 تشرين الأول الجاري، حيث وري الثرى في مقبرة ناحية ينيشهير في مرسين بشمال كردستان.

إلا أن الشرطة التركية منعت العائلة من نصب خيمة عزاء للشهيد على سطح منزلها في حي ديمرتاش في ناحية تورو سلار، كما قامت بمحاصرة المنزل وتهديد العائلة التي اضطرت إلى قبول التعازي في منزلها بسبب الحظر الذي فرضته أجهزة الشرطة.

ونفذ عضوان من كتيبة الخالدين في قوات الدفاع الشعبي عملية فدائية ضد وزارة الداخلية التركية في الأول من تشرين الأول الجاري الذي صادف يوم افتتاح البرلمان التركي بعد العطلة السنوية.

(س ر)