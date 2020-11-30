​​​​​​​الشرطة الروسية تسيّر دورية مشتركة مع قوات الاحتلال التركي في ريف الدرباسية

الدورية المشتركة الـ 35 التي سُيّرت في ريف ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، بدأت، صباح اليوم، بعد أن دخلت مدرعات الاحتلال التركي الأراضي السورية، وانطلقت من قرية شيرك 13 كم غرب الدرباسية.

الدورية اتجهت نحو قرية كسرى في ناحية زركان، وشارك فيها 4 مدرعات من كل طرف رافقها حوامتان روسيتان.

مراسلتنا التي تابعت الدورية االمشتركة قالت إن المدرعات التركية عادت مرة أخرى إلى بوابة شيرك وغادرت الأراضي السورية.

ويذكر أن هذه الدورية هي الـ 35 التي تسيّرها الشرطة العسكرية الروسية مع قوات الاحتلال التركي في ريف ناحية الدرباسية، حيث جابت في 16 تشرين الثاني الجاري دورية أخرى الريف الغربي لناحية الدرباسية.

(أح/سـ)

ANHA