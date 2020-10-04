​​​​​​​الشرطة الإسرائيلية تعتقل عشرات المحتجين عقب احتجاجات واسعة ضد نتنياهو

وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم: "إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 38 متظاهرًا من تل أبيب، بزعم الاعتداء على عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات".

وأضافت: "أن الشرطة الإسرائيلية حررت مئات المخالفات للمتظاهرين، بذريعة مخالفة تعليمات تقييد التظاهرات، التي أقرتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي".

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": إن حركة "الأعلام السوداء" نظمت الليلة عشرات التظاهرات في إسرائيل، ضد رئيس الوزراء نتنياهو.

وتابعت: "إن المتظاهرين تعرضوا للعنف من عناصر اليمين، والشرطة الإسرائيلية لم توفر لهم الحماية"، مشيرة إلى أن: "حوالي 100 ألف إسرائيلي، شاركوا في التظاهرات ضد نتنياهو، بعدة مناطق في البلاد، وطالبوا باستقالته".

(ع م)