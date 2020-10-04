​​​​​​​الشرطة الإسرائيلية تعتقل عشرات المحتجين عقب احتجاجات واسعة ضد نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات المتظاهرين، عقب الاحتجاجات التي اندلعت في عدة أماكن مساء أمس السبت، للمطالبة باستقالة نتنياهو، وضد التعامل الحكومي مع أزمة كورونا.
العالم والشرق الأوسط 2020-10-04T12:07:00 غزة

وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم: "إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 38 متظاهرًا من تل أبيب، بزعم الاعتداء على عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات".

وأضافت: "أن الشرطة الإسرائيلية حررت مئات المخالفات للمتظاهرين، بذريعة مخالفة تعليمات تقييد التظاهرات، التي أقرتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي".

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": إن حركة "الأعلام السوداء" نظمت الليلة عشرات التظاهرات في إسرائيل، ضد رئيس الوزراء نتنياهو.

وتابعت: "إن المتظاهرين تعرضوا للعنف من عناصر اليمين، والشرطة الإسرائيلية لم توفر لهم الحماية"، مشيرة إلى أن: "حوالي 100 ألف إسرائيلي، شاركوا في التظاهرات ضد نتنياهو، بعدة مناطق في البلاد، وطالبوا باستقالته".

(ع م)


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