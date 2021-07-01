​​​​​​​الشرطة العسكرية الروسية تسيّر الدورية الـ50 مع دولة الاحتلال التركي في الدرباسية

وانطلقت الدورية من باب شيرك الحدودي 13 كم غرب ناحية الدرباسية، وتألفت الدورية المشتركة من أربع مدرعات من كلا الجانبين الروسي والتركي، برفقة حوامتين روسيتين.

وجابت الدورية القرى الغربية لناحية الدرباسية وهي:" شيرك، دليك، قبروان، تعلك، كركند، هاجوغلي، عطيشان، بركفريه، قنيطرة، سلام عليك.

وبعد ذلك عادت المدرعات التركية أدراجها إلى الأراضي التركية، فيما توجهت المدرعات الروسية إلى قاعدتها في ناحية تل تمر.

وتعد هذه الدورية الـ50 التي تسيرها الشرطة العسكرية الروسية مع دولة الاحتلال التركي منذ توقيع اتفاقية سوتشي في 22 تشرين الأول عام 2019 بين الجانبين.

(ب ح/سـ)