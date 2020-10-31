​​​​​​​الشرطة العراقية: انفجار خط أنابيب غاز أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 51 آخرين

وأفادت مصادر في الشرطة العراقية، اليوم السبت، إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما وأصيب 51 آخرين إثر انفجار أنبوب غاز في جنوب العراق، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع ليل الجمعة قرب مدينة السماوة الجنوبية التي تقع على بعد 270 كم جنوب بغداد وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز.

وقال بيان عسكري إن انفجار خط الأنابيب أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 28 بينهم 9 من قوات الحشد الشعبي.

وأضاف البيان أن أسباب الانفجار ما زالت مجهولة، وأن أطقم الإطفاء ما زالت تحاول إخماد الحرائق.

وقالت مصادر بالشرطة إن خط الانابيب يمر بالقرب من معسكر لقوات الحشد قرب السماوة.

وقال مسؤولو طاقة عراقيون إن الخط المحلي ينقل الغاز من بعض الحقول الجنوبية لتغذية محطات الطاقة في بعض المدن الجنوبية ومحطة كهرباء رئيسة بالقرب من بغداد.

(م ش)