قالت الشرطة الألمانية يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز، إنها تجري عمليات بحث في عدة بلدات ألمانية فيما يتعلق بأربعة أشخاص يُعتقد أن لهم صلات بمهاجم فيينا المشتبه به الذي قتل أربعة أشخاص، عندما فتح النار على المارة والحانات يوم الإثنين الماضي.

وذكرت الشرطة الجنائية الألمانية BKA على تويتر إنها تفتش المنازل والشركات في بلدات أوسنابروك وكاسل وفي حي بينبرغ بالقرب من هامبورغ.

وتم الحصول على أوامر التفتيش بعد أن أحال القضاء النمساوي المعلومات إلى النيابة العامة الألمانية، حسبما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكانت السلطات النمساوية، أعلنت أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

وأكدت السلطات مقتل 3 مدنيين، رجلان وامرأة، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة فيينا، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحًا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

(م ش)