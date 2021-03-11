​​​​​​​الشهيد مهيدي العبود يوارى الثرى في الشدادي

واستلم المشيّعون جثمان الشهيد من قوات سوريا الديمقراطية مهيدي العبود، الذي استشهد بتاريخ الـ 5 من آذار الجاري في منطقة الشحيل في دير الزور، أثناء تأدية واجبه العسكري ، من أمام مجلس عوائل الشهداء، واتجهوا بموكب مهيب ضم العشرات من السيارات صوب المزار.

وبعد الوصول إلى المزار، بدأت المراسم هناك بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري قدمه مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية.

وفي المراسم تحدث باسم المجلس العسكري في دير الزور القيادي، محمد السنجار، الذي أكد على المضي قدمًا على طريق الشهداء حتى تحقيق النصر.

وشدد السنجار على أنهم ماضون على ميراث الشهداء حتى تحقيق كافة الأهداف التي ضحوا بأرواحهم في سبيلها، وحماية كافة شعوب شمال وشرق سوريا.

ثم حُمِلَ الشهيد على الأكتاف ليوارى الثرى وسط زغاريد الأمهات.

وتجدر الإشارة إلى أنه أعلن عن اسم الشهيد مهيدي العبود في وقت سابق، أثناء تشييع الشهداء في مدينة الحسكة، من قبل مجلس عوائل الشهداء بالحسكة.

(ب د/هـ ن)

ANHA