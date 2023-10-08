​​​​​​​الشهيد عدنان عبدي.. ناطور مزارع حمه الذي استشهد في الهجوم التركي

في صباح يوم 5 تشرين الأول الجاري، شن جيش الاحتلال التركي هجمات استهدفت مواقع ومنشآت حيوية عدة في شمال وشرق سوريا بطائرات حربية ومسيّرة، ومن بين المواقع التي تعرضت لقصف مباشر بالطائرات المسيّرة مزارع حمه، شمال مدينة الحسكة.

وإثر القصف العنيف على المزارع، استشهد المواطن عدنان عبدي، الذي كان يعمل ناطوراً فيها، بينما أصيب معه 4 مواطنين آخرين.

عدنان كغيره من مواطني شمال وشرق سوريا، ورغم كبر سنه 54 عاماً، كان يعمل لإعالة أسرته وتوفير احتياجاته، لكن لدولة الاحتلال التركي الوحشية رأي آخر في استمرار الإبادة.

الشهيد عدنان من مواليد 1971 في مدينة الحسكة، متزوج وله بنت وابنان وهم "عماد 23 عاماً، وعبير 22 عاماً وجهاد 16 عاماً".

عمل عدنان في إدارة المدارس بمدينة الحسكة منذ العام 1992، وفي عام 2015 عمل حارساً في مزارع حمه بمدينة الحسكة.

يقول عم الشهيد عدنان، سعد عبدي: "دولة الاحتلال التركي عدوة للشعب الكردي منذ القدم، وهذه الهجمات ليست جديدة، فقد استشهد ابن اخي بطيران المحتل التركي الغادر".

وذكر: "المحتلون قضوا على ثورة القاضي محمد، والعديد من الثورات والانتفاضات الكردية، لكنهم لن يستطيعوا القضاء على ثورة شمال وشرق سوريا".

بينما انتقد صمت التحالف الدولي والقوى التي تدّعي نفسها أنها ضامنة، وقال: "توجد العشرات من المنظمات الإنسانية والدولية والجميع لخدمة مصالحهم فقط لا أكثر".

وتتعرض مناطق شمال وشرق سوريا، منذ 5 تشرين الأول 2023، لهجمات جوية وبرية تشنها دولة الاحتلال التركي، مستهدفة البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة.

وتسببت هذه الهجمات باستشهاد 16شخصاً، بينهم 9 مدنيين و6 من أعضاء قوى الأمن الداخلي، ومقاتل من قوات سوريا الديمقراطية، بحسب بيان لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وما وثقه مراسلينا في المنطقة.

(سـ)