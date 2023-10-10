​​​​​​​الصحة العالمية: وفاة 300 شخص في أثيوبيا بمرض الكوليرا

قالت منظمة الصحة العالمية: إن تفشي مرض الكوليرا في أثيوبيا حصد أرواح 300 شخص حتى الآن، ووفقاً لأحدث نشرة للمجموعة الصحية في أثيوبيا، فإن تفشي الكوليرا المستمر منذ 27 آب 2022، انتشر في 113 ضاحية في 10 مناطق في أثيوبيا.

وأوضح التقرير أن عدد وفيات الكوليرا ارتفع من 172 في 12 تموز إلى 300 حتى 3 تشرين الأول بمعدل وفيات بلغ 1.24 في المائة.

كما ارتفعت الإصابات بالكوليرا خلال نفس الفترة من 13 ألفاً و118 حالة إلى 24 ألفاً و197 إصابة.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أن التدخلات الحالية للتعامل مع الكوليرا نجحت في السيطرة على المرض في أثيوبيا، إلا أنها أعربت عن مخاوف بسبب عودة ظهور حالات الكوليرا في بعض المناطق.

وقد تم تطعيم أكثر من 6 ملايين شخص بجرعة واحدة من لقاح الكوليرا الفموي في 54 منطقة في أثيوبيا.

(س ع)