​​​​​​​الصحة العالمية تحذّر من انتشار سلالة متحوّرة من كوفيد-19

حذّرت الخبيرة الأمريكية المتخصّصة في الأمراض الطارئة المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في حديث مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، من أنّ السُّلالة الجديدة ذات قدرةٍ متزايدةٍ على التفشّي"، مؤكّدة أنّ الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة.

وشدّدت على ضرورة بذل قُصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة، موضّحة أنّه كلّما توسّعت رقعة تفشّي الفيروس كلّما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه.

إلى هذا أبدت ماريا فان كيرخوف قلق منظّمة الصحّة العالميّة إزاء ظهور سلالة جديدة من كورونا، مؤكّدة أنّ خبراء المنظّمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة، بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغيُّر.

ومن جانبه أعلن وزير الصحّة البريطاني مات هانكوك، اليوم، أنّ السُّلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.

وقال هانكوك في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز: إنّه سيكون من الصّعب السّيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللُّقاحات على مستوى كبير، وأضاف: نريد أن نضع حدًّا لتفشّي السُّلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد أن أكّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وعلماء في البلاد أنّ السُّلالة الجديدة التي اُكتشفت في المملكة المتحدة، أسرع انتشاراً من السُّلالة الأصليّة بنسبة تصل إلى 70%، لكن لا يُعتقد أنّها أشدّ فتكاً، كما أنّ اللقاحات تظلُّ فعالة.

وقال جونسون وأكبر مسؤول طبي في إنجلترا، كريس ويتي، أمس إنّ هيئة الصّحة العامّة اكتشفت السُّلالة الجديدة، وتأكّد الآن أنّها تنتشر بسهولة أكبر من السُّلالة الأصلية.

(ي م)