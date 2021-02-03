وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن "النزعة القومية في توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 تضر الجميع، وإن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزًا رئيسًا أمام تحقيق الانتشار اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة".

وأوضح غيبريسوس في مقالة بمجلة فورين بوليسي، أنه "رغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، إلا أنها لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".

وأضاف: "إن عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين".

وأظهرت بيانات من 69 دولة في العالم، حصول 100.16 مليون شخص على إحدى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق مؤشر "فايننشال تايمز" لتتبع اللقاحات.

وبعد عام من البحث المحموم في أكثر من 230 لقاحًا مرشحًا لمواجهة الجائحة، تستخدم عدد من دول العالم، في الوقت الحالي، 7 لقاحات لفيروس كورونا.

ويجري تجميع بيانات المؤشر بواسطة مشروع Our World in Data في جامعة أكسفورد، إضافة إلى مصادر البيانات الوطنية من بعض البلدان.

ولا تزال إصابات كورونا في ارتفاع في 39 دولة، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 103824000 إصابة، و 2250000 حالة وفاة حتى الآن.

(د أ)