​​​​​​​الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر مجددا..  اليوم الأسوأ

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: "مازال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء.. نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".

وجاء الرقم الاعلى من حالات الإصابة، الأربعاء، في روسيا، التي سجلت وحدها أكثر من 8 آلاف حالة.

وسجلت الولايات المتحدة والهند، أكثر من 5 آلاف حالة، بينما سجلت تشيلي أكثر من 4 آلاف حالة، والبرازيل أكثر من 3 آلاف حالة.

وجاء الرقم الذي أعلنته منظمة الصحة، ليدق ناقوس الخطر، محذرا من تفاقم حالات الإصابة، مع توجه دول عديدة لتخفيف إجراءات العزل.

وسجّلت روسيا، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للوفيات بـفيروس كورونا الجديد على أراضيها، إذ بلغت 135 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى نحو 3000.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في روسيا بسبب فيروس كورونا 300 ألف شخص، في حين تعافي مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس أكثر من 85 الف نسمة.

وسجلت الهند أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية تفشي الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في البلاد.

وأعلنت الهند أن عدد الإصابات بـفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع بواقع 5611 إصابة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106750 إصابة.

(ي ح)