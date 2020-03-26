​​​​​​​الصحة العالمية تعلن انتهاء مهمتها في مصر بشأن كورونا: قادرة على محاربة الفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية اختتام مهمتها التقنية في مصر حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بنتائج رئيسية عن العمل الجاد الذي يتم القيام به للسيطرة على تفشي المرض، خاصة في مجالات الكشف عن الحالات وتتبع المخالطين، والفحص المختبري، وإحالة المرضى.
العالم والشرق الأوسط 2020-03-26T15:49:00 القاهرة

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الخميس: "في ضوء التقارير المتعلقة بانتقال العدوى محلياً في مصر، هناك نافذة حاسمة من الفرص للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض ومنع الانتقال المحلي لفيروس كورونا، مع الأخذ بنهج إشراك الحكومة بالكامل ونهج إشراك المجتمع بأكمله".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت أنها لم ترصد أي تغيرات ملموسة في مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره في مختلف مناطق العالم.

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس.

(أ ع)

ANHA


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