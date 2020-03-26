​​​​​​​الصحة العالمية تعلن انتهاء مهمتها في مصر بشأن كورونا: قادرة على محاربة الفيروس

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الخميس: "في ضوء التقارير المتعلقة بانتقال العدوى محلياً في مصر، هناك نافذة حاسمة من الفرص للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض ومنع الانتقال المحلي لفيروس كورونا، مع الأخذ بنهج إشراك الحكومة بالكامل ونهج إشراك المجتمع بأكمله".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت أنها لم ترصد أي تغيرات ملموسة في مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره في مختلف مناطق العالم.

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس.

(أ ع)

ANHA