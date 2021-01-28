وندّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان تضامني مع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، بالاعتداء الذي تعرضت له من قبل رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف داخل البرلمان، متهمًا الغنوشي وبعض كتل الائتلاف الحاكم بالتواطؤ في ذلك والصمت أمام هذه التجاوزات.

وحذّرت المنظمة النقابية، من خطورة "الدور الميليشياوي" الذي تلعبه "كتلة الإرهاب"، وقالت إنها "تعمل على التحريض ضد الإعلام والمجتمع المدني وضد كل من يخالفها الرأي وآخرها استغلال جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجّم على النقابيين والتحريض ضدهم".

كما وجه اتحاد الشغل، انتقادات حادة إلى الغنوشي بسبب تمادي كتلة "ائتلاف الكرامة" في ممارساتها، واعتبر أن "التملّص من الخطاب التحريضي غير كافٍ ويعد تهرّبًا من تحمّل المسؤولية الدستورية".

ودعا الغنوشي إلى وجوب التنديد بهذا الخطاب واتخاذ إجراءات دستورية ضدّه لتجنيب البلاد مآسي التحريض على العنف التي دأبت عليها بعض الأطراف المتسترة بالديمقراطية.

وتعرّضت عبير موسي، الأربعاء، للاعتداء بالعنف اللفظي والمادي من طرف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الذي عمد إلى افتكاك هاتفها النقال ومنعها من التصوير، بعد يوم من دخول كتلتها في اعتصام مفتوح للمطالبة بسحب الثقة من رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي.

(د أ)