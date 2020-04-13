​​​​​​​الصحف العربية: الجيش الليبي يتقدم باتجاه مصراته وأردوغان يغامر بحياة الأتراك

تطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى الوضع الليبي, بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا على تركيا, وإلى الأزمة الإسرائيلية.

البيان: انهيار الميليشيات والمرتزقة أمام تقدّم الجيش الليبي نحو مصراتة

تناولت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الوضع الليبي, وفي هذا السياق نقلت صحيفة البيان عن مصدر عسكري ليبي تأكيده "أن القوات المسلّحة تتقدم بخطا ثابتة نحو بوابة السدادة عقب تدمير الجيش لغرفة العمليات التركية ببلدة أبو قرين، جنوب شرقي مصراتة، وقال إن عمليات الجيش تأتي وسط تقهقر المرتزقة الأتراك والميليشيات المحلية في محاور القتال، عقب سيطرة الجيش على منطقتي القداحية وزمزم".

وأشار المصدر إلى أن "الجيش يشن هجوماً على بوابة السدادة الواقعة شرقي مدينة مصراتة من ثلاثة محاور مختلفة، وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن الجيش سيطر على بوابة أبو قرين الغربية، مؤكداً العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات في منطقة أبو قرين عقب فرار الميليشيات المسلّحة".

العرب: أردوغان يغامر بحياة الأتراك لمنع انهيار الاقتصاد

وبدورها صحيفة العرب قالت: "يغامر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحياة الأتراك العاملين بالرغم من إعلان حظر تجوال جزئي بسبب تفشي فيروس كورونا، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد التركي من الانهيار.

وتتساهل السلطات التركية مع عمال المصانع والشركات من أجل استمرار عجلة الإنتاج بغض النظر عن النتائج الكارثية المحتملة عن انتشار الوباء.

وعبّر أردوغان الأسبوع الماضي عن قلقه حيال استمرار توريد الاحتياجات الأساسية وضمان استمرار الإنتاج دون انقطاع لدعم الصادرات، وقال “يجب على تركيا في جميع الظروف الحفاظ على الإنتاج والتأكد من استمرار عجلات الإنتاج في الدوران”.

ولم تشدد تركيا قبضتها بشأن التدابير الاحترازية الخاصة بتفشي فيروس كورونا مثلما فعل جيرانها في أوروبا والشرق الأوسط، لكنها بدلاً من ذلك اعتمدت على اتباع استراتيجية تقييد الوصول والتنقل على الصعيد الوطني والتي لا تصل إلى حد الإغلاق الإلزامي".

الشرق الأوسط: حكومة إسرائيلية اليوم... أو إحالة للكنيست

وفي الشأن الإسرائيلي قالت صحيفة الشرق الأوسط: "فيما تنتهي مهلة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، منتصف الليلة، رفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، طلب رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، تمديد مهلة تكليفه لمدة 14 يوماً أخرى، كما رفض في الوقت ذاته، طلبات وزراء حزب «الليكود» تكليف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال ريفلين، في بيان صادر عن ديوانه، إن «الظروف الحالية لا تسمح بتمديد فترة مهمة تشكيل الحكومة»، وإن المهلة الأولى لمدة 28 يوماً ستنتهي في منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، فإن لم ينجحا في تشكيل حكومة وحدة، فسيتم تحويل المهمة إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وقال ريفلين إنه اتخذ قراره بعدما تحدث مع غانتس ونتنياهو، وإن الأول أبلغه بأنه ونتنياهو يقتربان من توقيع اتفاق يقود إلى حكومة وحدة، فيما أبلغه الثاني أنهما لم ينجحا بعد في الاقتراب من اتفاق، وطلب نقل كتاب التكليف إليه.

وقرر ريفلين رفض الطلبين، ومنح غانتس ونتنياهو فرصة استغلال ما تبقى من ساعات لتشكيل الحكومة، فإذا لم يوقعا على اتفاق خلالها، فسيعود التفويض إلى الكنيست بشكل تلقائي، لتبدأ فترة من 21 يوماً، يكون بإمكان أعضاء الكنيست خلالها بلورة أغلبية توصي بمرشح متفق عليه".

(ي ح)