​​​​​​​الصحف العالمية: قيصر يدخل حيز التنفيذ وأوروبا تعارض ترامب

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تداعيات قانون قيصر والاعتراضات الأوروبية على خطة ترامب للسلام والانسحاب الأمريكي من منظمة الصحة العالمية وكذلك سحب جنودها من ألمانيا.

ذا ناشيونال: قانون قيصر...انتصار حلو ومر للسوريين

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "دخل اليوم قانون قيصر حيز التنفيذ، وهو مشروع قانون يفرض عقوبات على النظام السوري ومن يتعاون معه، وتمت الموافقة على التشريع من قبل الكونغرس الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على دمشق على أساس انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من التهديدات للأمن القومي الأمريكي، وتحتل سوريا أيضاً مكاناً ثابتاً في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، أطول من أي دولة أخرى.

وبالنسبة للسوريين الذين عانوا طويلاً تحت وطأة نظام الأسد، فإن قانون قيصر هو انتصار حلو ومر، إذ تم دفع ما يصل إلى ثلث السكان إلى المنفى بسبب الصراع المستمر في البلاد، مع عدم تمكن الكثيرين من العودة خوفاً من الاضطهاد.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين بقوا في سوريا، فإن احتمال فرض عقوبات إضافية أمر مقلق، لأن الإجراءات تعاقب الاقتصاد بأكمله، بدلاً من القادة الأفراد، ولذا يمكن أن يدمر الأرواح وسبل العيش والآمال".

جيروزاليم بوست: الاتحاد الأوروبي يطلب من الولايات المتحدة التخلي عن خطة ترامب للسلام

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "رفض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فعلياً خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وطلب من الولايات المتحدة الانضمام إلى جهد دولي جديد للتوسط في حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال جوزيب بوريل أن خطة ترامب خلقت "زخماً معيناً حيث لم يكن هناك شيء، ويمكن استخدام الزخم لبدء جهد دولي مشترك على أساس المعايير الحالية المتفق عليها دولياً". وأشار إلى أن خطة ترامب لا تحترم هذه المعايير.

واشنطن تايمز: ستولتنبرغ يقلل من القلق بشأن خطط القوات الأمريكية في ألمانيا

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية "قلل الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ من القلق من أن الولايات المتحدة ستسرع في سحب الآلاف قواتها من ألمانيا، قائلاً إن واشنطن لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن موعد حدوث هذا الانسحاب أو حتى كيف سيحدث ذلك.

وأمر ترامب في وقت سابق من هذا الشهر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بخفض آلاف القوات بحلول أيلول/سبتمبر، وهي خطوة حذر الخبراء من أنها قد تؤثر بشدة على العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وألمانيا.

وضاعف الرئيس من خطوته يوم الاثنين، عندما أخبر الصحفيين أنه على استعداد لاستدعاء حوالي نصف الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا إذا لم تدفع تلك الدولة المزيد للناتو وتعامل واشنطن بشكل أكثر إنصافاً في القضايا التجارية".

وول ستريت جورنال: العمل الأمريكي يستمر مع منظمة الصحة العالمية، بعد أسابيع من نذر ترامب بالانسحاب

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية "بعد أكثر من أسبوعين من إعلان الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية، ما زالت إدارة ترامب عضواً في وكالة الأمم المتحدة وتواصل التنسيق معها، مما يزيد الآمال بين مسؤولي الوكالة بأن ترامب لن يقدم على الانسحاب الفعلي.

ولم تتلق منظمة الصحة العالمية أي إشعار يوضح خطط الحكومة الأمريكية منذ 29 أيار/مايو، عندما قال ترامب للصحفيين "سننهي اليوم علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية".

(م ش)