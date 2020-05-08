​​​​​​​الصحف العالمية: انسحاب تدريجي لإيران من سوريا وزيادة هجمات داعش في العراق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الجمعة، إلى الأسباب الحقيقة للانسحاب الإيراني من سورية كذلك الرضا الدولي عن الكاظمي والصراع الصيني الأمريكي، وزيادة هجمات داعش.

جيروزاليم بوست: هل تغادر إيران سوريا حقاً؟

في الشأن السوري، قالت صحيفة جيروزاليم بوس" أعلن كبار مسؤولي الدفاع في إسرائيل أنه بعد سنوات من حملة الحرب بين إسرائيل لإخراج إيران من سوريا، انسحبت الجمهورية الإسلامية أخيراً من البلد الذي مزقته الحرب.

جاءت هذه الأخبار بعد ساعات فقط من غارة جوية، استهدفت منشأة بحثية في حلب في شمال سوريا.

لكن الإعلان جاء أيضاً، حيث لا تزال إيران تعيد تجميع صفوفها بعد مقتل قاسم سليماني في كانون الثاني/ يناير، وفي الوقت الذي تواصل فيه التعامل مع وباء الفيروس التاجي المستمر والأزمة الاقتصادية الكارثية التي تضرب البلاد.

وتستمر حملة الحرب بين إسرائيل، المعروفة بالعبرية باسم "MABAM"، منذ ما يقرب من 10 سنوات، لكنها زادت من وتيرتها على مدى السنوات الثلاث الماضية مع الآلاف من الضربات التي تستهدف البنية التحتية الإيرانية والميليشيات في سوريا.

وقال مسؤول دفاعي كبير إن زيادة وتيرة الضربات، وكذلك مسافة موقع الضربات في عمق سوريا، هي ما تدفع إيران إلى سحب قواتها وإغلاق قواعدها في جميع أنحاء البلاد.

بشكل مستقل، بدأت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران أيضاً في الانسحاب من سوريا مع استمرار الحرب الأهلية في التراجع.

ففي ذروة الحرب الأهلية، أرسلت إيران، وهي أحد الداعمين الرئيسيين لنظام الرئيس بشار الأسد، آلاف القوات، وأرسلت أسلحة لا حصر لها إلى البلد الذي مزقته الحرب، لم يقتصر الأمر على دعم النظام الذي كان معرضاً لخطر الانهيار، بل لتحقيق تطلعات إيران للهيمنة الإقليمية.

كانت وفاة سليماني، الذي كان يعدّ بحسب ضباط الدفاع الإسرائيليين قائداً رائعاً في الخطوط الأمامية والعقل المدبر، بمثابة ضربة كبيرة لخطط إيران.

ولكن داخل إيران، يتدهور الوضع من سيئ إلى أسوأ، وقد سئم الجمهور من إنفاق مليارات الدولارات على حزب الله والأسد وحتى الحوثيين في اليمن، يريدون الطعام على موائدهم، يريدون العمل.

مع عشرات الهجمات التي تستهدف القواعد الجوية التي تستخدمها إيران لنقل المقاتلين والأسلحة، هناك تقارير تفيد أن إيران بدأت في استخدام قاعدة حميميم الجوية الروسية بالقرب من مدينة اللاذقية، ولكن إلى متى سيستمر ذلك؟ روسيا التي كانت إلى جانب إيران، كانت مفيدة في إبقاء الأسد في السلطة، بدأ صبرها ينفذ مع طهران.

وشدد المسؤول الدفاعي البارز الذي أخبر الصحفيين بأن إيران تنسحب من سوريا، على أن إسرائيل "ستكثف الضغط على إيران حتى تغادر سوريا".

ولكن حتى إذا غادرت إيران وميليشياتها، فقد تم وضع البنية التحتية المحلية، ويمكن للسكان المحليين الذين يصطفون معهم للقتال ضد إسرائيل، كما يستثمر حزب الله أعداداً كبيرة من القوى العاملة في سوريا، ويقال أنه سيدمج نفسه في الجيش العربي السوري من أجل ضمان بقائه في البلاد.

لذلك بينما يغادر الإيرانيون، قد يكون السبب وراء انسحابهم أكثر تعقيداً من الضربات الجوية الإسرائيلية فقط.

وول ستريت جورنال: قتال داعش مع القوات العراقية دليل على تصاعد توتر علاقات الأخيرة مع التحالف الدولي

وفيما يتعلق بالوضع العراقي وتصاعد هجمات داعش على البلاد قالت صحيفة وول ستريت جورنال" صعّد تنظيم داعش هجماته في العراق، سعياً إلى استغلال الشقوق في تحالف بغداد مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والتحديات الأمنية الجديدة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

ومن بين سلسلة الهجمات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، دمر المسلحون حوالي 1000 ميغاواط من إمدادات الكهرباء، بإطلاق النار على خطوط الكهرباء في محافظة ديالى شرقي العراق، وأسفر الهجوم عن انقطاع التيار الكهربائي في بغداد ومدينة كركوك الشمالية.

وتؤكد سلسلة الهجمات التهديد المتزايد الذي تشكله الجماعة المسلحة بعد عام من إعلان القوات المدعومة من الولايات المتحدة نهاية خلافتها.

واشنطن تايمز: الصين هي مفتاح صفقة الأسلحة الجديدة مع روسيا بحسب مسؤول أمريكي كبير

وفيما يتعلق بتمديد معاهدة السلاح لروسيا قالت صحيفة واشنطن تايمز" قال المبعوث الرئاسي الجديد لإدارة ترامب للحد من التسلح إن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تمدد معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة مع روسيا بحلول الموعد النهائي العام المقبل ما لم تكن الصين أيضاً جزءاً من الاتفاق.

وقال المسؤول الوطني المخضرم مارشال بيلينجسليا، الذي تم تعيينه في منصب في وزارة الخارجية الشهر الماضي، في مقابلة حصرية أنه قبل أن تبدأ موسكو في التفكير في أي نوع من تمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية، يجب على روسيا "إحضار الصينيين إلى طاولة المفاوضات "كذلك.

وقال المبعوث الأمريكي إن الأنظمة النووية الجديدة في الصين، بما في ذلك الصواريخ قصيرة المدى، يجب أن تكون مصدر قلق للروس، وقال "من الواضح أن ما تفعله الصين هو على الأرجح موجه نحوهم كما هو بالنسبة لنا، وعلى الروس أن يدركوا ذلك".

وقال مسؤولون حكوميون صينيون مراراً إن بكين ليست لديها مصلحة في الانضمام إلى محادثات ثلاثية حول اتفاق ستارت الجديد الموسع لأن ترسانتها أصغر بكثير من تلك الموجودة في الولايات المتحدة وروسيا.