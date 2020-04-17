​​​​​​​الصحف العالمية: اليمن نحو كارثة إنسانية وانهيار المحادثات بين الأطراف في اسرائيل

وتطرقت الصحف العالمية اليوم الجمعة، إلى الحرب الدامية في اليمن وعدم التزام الأطراف لوقف إطلاق النار في ظل انتشار كورونا في جميع أنحاء العالم، وانهيار المحادثات بين الأطراف في اسرائيل لتشكيل حكومة جديدة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين بسبب الفيروس التاجي.

نيويورك تايمز: لا راحة في حرب اليمن بعد أسبوع من إعلان وقف إطلاق النار السعودي

صحيفة نيويورك تايمز تطرقت خلال تقرير لها إلى الوضع في اليمن والهدنة المعلنة فيها وقالت "على الرغم من بعض التفاؤل بالمحادثات الجديدة، تجاهل الخصوم في حرب اليمن المستمرة منذ خمس سنوات بشكل أساسي وقف إطلاق النار من جانب واحد بقيادة السعودية الذي أُعلن عنه قبل أسبوع، حسبما قال مسؤولو الأمم المتحدة الخميس، محذرين من أن أموال الإغاثة لليمن تنفد تماماً.

وقال مارتن غريفيثس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لمجلس الأمن في مؤتمر صحفي عبر فيديو عُرض على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت "لا يمكن لليمن أن تواجه جبهتين في نفس الوقت".

وأبلغ مارك لوكوك، منسق الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، المجلس أن 31 من برامجها الـ 41 التي تساعد 30 مليون شخص في اليمن قد تضطر إلى الإغلاق في غضون أسابيع قليلة بسبب نقص الأموال.

وتحدث المسؤولون بعد أسبوع من إعلان تحالف بقيادة السعودية يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن منذ عام 2015 عن وقف الهجمات العسكرية لمدة أسبوعين، وقال السعوديون إنهم يأملون أن تؤدي فترة التوقف هذه إلى هدنة ومحادثات سلام وفرصة لمنع الفيروس التاجي من إرباك اليمن أفقر دولة في العالم العربي.

وقال محللون سياسيون إن السعوديين اعتبروا هذا الوباء فرصة للبدء في تخليص أنفسهم من حرب مأزومة أصبحت مستنقعاً وكابوس العلاقات العامة لهم، لكن الحوثيين المدعومين من إيران منافستها السعودية الإقليمية أظهروا القليل من النية في وقف القتال على الرغم من طرح مقترحاتهم الخاصة لوقف الحرب.

وقال السيد جريفيتش لمجلس الأمن إنه ناقش مع كل جانب صياغة الاتفاقات حول ما سيكون أول وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني وإجراءات إنسانية جديدة و"استئناف عاجل للعملية السياسية" لإنهاء الصراع، وقال "نتوقع منهم الاتفاق على هذه الاتفاقات واعتمادها رسمياً في المستقبل القريب".

وفي اليمن قالت القيادة العسكرية للحوثيين عبر متحدث رسمي إن السعوديين شنوا 25 غارة جوية في غضون ست ساعات صباح الخميس بما في ذلك سبع في منطقة حمدان شمال غرب العاصمة صنعاء، ووعدت قيادة الحوثي "باتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن بلاده وشعبه ولردع هذا العدوان والغطرسة السعودية الأمريكية ووضع حد له".

وعلاوة على ذلك قال السيد لوكوك إن المساهمات والتعهدات الدولية للإغاثة الإنسانية لليمن هذا العام تقل عن ثلث إجمالي 2.6 مليار دولار في هذا الوقت من العام الماضي.

وقال السيد لوكوك أيضًا إن انهيار أسعار النفط العالمية وهو مصدر مهم لإيرادات الحكومة اليمنية هدد بتخفيض قيمة العملة اليمنية، وأن التحويلات المالية من اليمنيين المغتربين قد تنخفض بنسبة تصل إلى 70 في المئة في الأشهر المقبلة.

التايمز: إسرائيل تتجه إلى انتخابات جديدة مع انهيار محادثات الائتلاف

وتعليقاً على عملية إنشاء حكومة جديدة في اسرائيل قالت صحيفة التايمز "نفد الوقت لدى زعيم المعارضة الإسرائيلي أمس لتشكيل حكومة جديدة بعد فشل المحادثات مع منافسه بنيامين نتنياهو في التوصل إلى اتفاق.

ورفض الرئيس ريفلين تمديد تفويض بيني غانتس، مما يعني أن المسؤولية عن تشكيل حكومة جديدة تقع الآن على عاتق أعضاء الكنيست الإسرائيلي الذين لديهم الآن 21 يوماً فقط للقيام بذلك.

ففي حال لم ينجح أحد خلال هذه الخطوة، سيتم حل الكنيست وستجرى انتخابات في الصيف وستكون هذه الانتخابات البرلمانية الرابعة خلال عام ونصف بعد أن فشلت الثلاثة السابقة في تحقيق نتيجة واضحة.

هذا وكان غانتس من حزب الأزرق والأبيض ونتنياهو من حزب الليكود على وشك التوصل إلى اتفاق لتقسيم رئيس الوزراء".

وول ستريت جورنال: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين بسبب فيروس كورونا

وتطرقاً إلى الوضع الاقتصادي في الصين في ظل انتشار كورونا قالت صحيفة وول ستريت جورنال "تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 ٪ في الصين، إذ يعدّ أول انخفاض من هذا القبيل على الإطلاق الأمر الذي ينذر بكارثة اقتصادية في الصين وكذلك في جميع أنحاء العالم.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول قد تقلص بنسبة 6.8% في عام 2020 مقارنة بالعام الماضي حيث تلقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضربة قوية من تفشي فيروس كورونا.

وسيكون هذا الانكماش في الربع الأول هو أول انخفاض منذ عام 1992 على الأقل، عندما بدأت الصين بتسجيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الرسمية.

ويعد هذا الانكماش الحاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويقدم تنبؤات بأن اقتصاد الولايات المتحدة واقتصادات العالم ستتأثر بذلك، حيث يغلق وباء الفيروس التاجي الحدود، ويوقف النشاط التجاري ويشل سلاسل التوريد العالمية.

(م ش)