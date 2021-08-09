​​​​​​​الشدادي تستذكر الشهيدتين سعدة وهند

بتاريخ 22 كانون الثاني من العام الحالي أقدم عناصر من خلية تابعة لمرتزقة داعش على اختطاف كل من الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة سعدة الهرماس ونائبتها هند الخضير، ثم اغتيالهما.

مراسم الاستذكار أقيمت في حديقة القائد في ناحية الشدادي، وخلالها قال عضو لجنة الثقافة والفن خضر الخيري إن استذكار الشهيدتين جاء لدورهما النضالي في قضية تحرير شعب المنطقة من الإرهاب الداعشي.

ولفت الخيري أنه ومن خلال نضال الشهيدتين سعدة وهند نؤكد للعالم " ما قامت به سعدة وهند من تأسيس مجلس الدشيشة ومؤسساتها الأخرى على الرغم من التهديدات الكثيرة التي وصلتهما من خلايا داعش الإرهابي قبل استشهادهما ماهي إلا رسالة لكل امرأة حرة بالنضال لرفع الظلم عن شعبهما".

واختتم الخيري حديثه بأن الشهيدتين هند وسعدة "آمنتا بفكر الأمة الديمقراطية واستشهدتا من أجل الحرية".

وخلال الاستذكار، ألقى بعض المشاركين مقتطفات شعرية تغنت كلماتها بالشهادة والشهيد.

ويذكر أنه وبتاريخ5 شباط أطلقت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي عملية مشتركة واسعة النطاق ضد خلايا داعش، وذلك انتقاماً للشهيدتين سعدة وهند، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد منفذي الجريمة.

(ب د/سـ)

ANHA