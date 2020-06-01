​​​​​​​الشّرطة التّركيّة تفرّق مظاهرة ضدّ استبداد حكومة أردوغان

وتجمّعت المجموعة قرب حديقة غيزي في وسط العاصمة أنقرة، حيث أصيب أدهم ساريسولوك، 26 عاماً، برصاصة في الرأس في الأول من يونيو عام 2013، ثمّ توفّي في المستشفى بعدها بـ14 يوماً. ولاحقاً أدين شرطي بقتله.

وخرج الملايين في أنحاء تركيّا إلى الشوارع لإدانة السلطات التي تزداد استبداداً، وعلى رأسها الرئيس التّركيّ رجب طيّب أردوغان، في مايو ويونيو 2013.

وتأجّجت الاحتجاجات بمعارضة خطط الحكومة لإعادة تطوير "غيزي بارك"، المتاخمة لساحة تقسيم الرئيسية في إسطنبول.

وكان ساريسولوك بين عشرات المحتجّين الذين قُتلوا وأصيب آلاف آخرين، ووصف أردوغان الاحتجاجات حينها بأنّها "محاولة انقلاب" على حكمه.

)ي ح)