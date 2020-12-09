​​​​​​​الشّبيبة يحيّون مقاومة السّجون ويستنكرون المؤامرة على شنكال خلال مسيرة بالمشاعل

تحت شعار " بوحدة الشبيبة سننتصر بالتأكيد على خيانة بحق شنكال " ولتوجيه التحية لمقاومة المشاركين في حملة الإضراب عن الطعام نظّمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة مسيرة بالمشاعل في مدينة قامشلو.

بدأت المسيرة التي شارك فيها أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة من دوار سوني وسط رفع المشاركين صور القائد عبد الله أوجلان والمشاعل. وردد المشاركون شعارات " تموت الخيانة"، " تحيا مقاومة شنكال" و " تحيا مقاومة المضربين عن الطعام" بعدها توقّفت المسيرة أمام دوّار الشرق.

بعدها أدلت عضوة اتحاد المرأة الشابة سيران سينو ببيان أوضحت فيه أنّهم كشبيبة روج آفاي كردستان يحيّون مقاومة المقاومين في السجون المضربين عن الطعام.

أشارت سيران سينو إلى أنّ PDK والحكومة العراقية وقعت اتفاقاً حول شنكال، ولكن الشعب يعرف جيداً بأنه في عام 2014 تركت قوات PDK شنكال لداعش وهربت منها.

وبينت سيران سينو بأنهم كشبيبة روج آفاي كردستان يتّخذون من إرادة المجتمع الإيزيدي أساساً لهم ولا يقبلون أبداً بوجود الخائنين في شنكال، وقالت: " تلك القوى المحتلة والخائنة تسعى لتنفيذ إبادة جديدة بحق الإيزيديين، ليعلموا جيّداً بأنه في حين شنّت أي هجمات على شنكال لن يقف شبيبة روج آفا موقف المتفرّج".

واختتمت المسيرة بترديد شعارات تحيّي مقاومة شنكال.

(م م)

ANHA