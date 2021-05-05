​​​​​​​الشّبيبة تختتم فعاليّات خيمة النّفير العام في ناحية كركي لكي

ونصبت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية كركي لكي منذ 1 أيّار الجاري، خيمة لإعلان النفير العام للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في آفاشين وزاب ومتينا، وذلك تحت شعار" بروح انتصار غاري نحيّي حملة صقور زاغروس الثورية".

وانضّم للخيمة، العشرات من الشبيبة الثورية السورية من إقليم الجزيرة لدعم قوات الكريلا، وأعضاء وإداريّو مؤسّسات الإدارة الذاتية في كركي لكي، وألقوا خلالها بيانات، وعقدوا اجتماعات ، كما تمّ عرض سنفزيون حول تصدي قوات الكريلا لهجمات الاحتلال التركي.

وانتهت اليوم، فعاليات خيمة النفير العام في يومها الخامس والأخير، بخروج حركة الشبيبة الثورية السورية في مسيرة من أمام الخيمة، وصولاً لمدخل ناحية كركي لكي، رددوا خلالها شعارات تحيّي مقاومة قوات الكريلا.

لينطلق بعدها الشبيبة بالسيارات إلى مدينة ديرك، وبحسب اللّجنة المشرفة على فعاليات الشبيبة، فإنه سيتم قراءة بيان للرأي العام في مدينة ديرك عند وصولهم.

هذا وأجرت وكالتنا لقاءً مع ديار مسلم الإداريّ في حركة الشبيبة الثورية السورية من داخل خيمة النفير العام، وأشار ديار إلى أنّهم سيكونون في السّاحات مع الشعب حتى تحقيق النصر في حملة صقور زاغروس، وقال: "على قواتنا الكريلا أن تعرف أنّنا سند لها في التصدّي لهجمات جيش الاحتلال التركيّ".

وناشد مسلم في ختام حديثه: "الشبيبة في جنوب كردستان للتوجّه إلى ساحات الحرب في مناطق الدفاع المشروع لمساندة قوات الكريلا".

(ك-ع/إ)

ANHA