​​​​​​​الشبيبة: هدفهم تشويه حملتنا من خلال هذه الأعمال المحرضة للفتنة

قام مجهولون بكتابة عبارات على باب مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني -سوريا، وقام بعض المسؤولين في الحزب، ووسائل إعلامية باتهام حركة الشبيبة الثورية بهذا العمل، واتهموهم بكسر باب المكتب، وحرق علم باشور كردستان، والذي نفاه عدد من شهود عيان.

وعليه أصدرت حركة الشبيبة الثورية في شمال وشرق سوريا بيانًا كتابيًّا، حول اتهامهم بما فعله مجهولون بمكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا.

وجاء في نص البيان:

“كما هو معلوم، أطلقت اليوم، حركتنا، حركة الشبيبة الثورية فعالية جديدة تحت شعار “حتمًا سننتصر” ، شارك فيها العشرات من الشبيبة، الذين أكدوا دعمهم ومساندتهم للحملة، كما نظمت هذه الفعالية في كافة مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، وخلال الفعالية في قامشلو، قام مجهولون وبهدف تشويه حملتنا، بكتابة بعض العبارات على باب مكتب الحزب الديمقراطي الكردي السوري.

نحن حركة الشبيبة الثورية نرى أن مثل هذه الأعمال هي أعمال تحريضية للفتنة ولا تخدم الوحدة الكردية، وندعو جميع الأطراف إلى توخي اليقظة تجاه مثل هذه الأعمال الاستفزازية، ونطالب بعدم ربط مثل هذه الاحداث بحركتنا.”

(د ج)

ANHA