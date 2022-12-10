​​​​​​​الشبيبة يتظاهرون تنديداً بالعزلة على القائد ويعتبرونها استهدافاً لجميع الشعوب

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه وجل آغا في مقاطعة قامشلو، اليوم السبت، مظاهرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان والتأكيد على دعم قوات الكريلا.

وانطلقت المظاهرة من أمام مركز الشبيبة غرب ناحية تربه سبيه وجابت السوق المركزي وسط حمل المتظاهرين يافطة كتب عليها "حرية القائد اَبو هي حرية الشعوب"، وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية.

ولدى وصول المظاهرة إلى نهاية السوق المركزي، ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية، محمد المياح، كلمة أكد خلالها أن "العزلة المفروضة على القائد أوجلان؛ تستهدف كافة شعوب المنطقة، وأن قوات الكريلا هي السد المنيع ضد هذه السياسة".

شدد المياح " نحن الشبيبة متمسكون بنهج القائد أوجلان وفلسفته ونقف مع قوات الكريلا في حربها المشروعة ضد جميع المشاريع الاحتلالية".

واختتمت المظاهرة بترديد المتظاهرين شعارات تحيّي مقاومة الكريلا وتمجد بطولاتهم.

(ف)

ANHA