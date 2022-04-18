​​​​​​​الشبيبة يتظاهرون في قامشلو والحسكة ومدينة حلب استنكارا لهجمات الاحتلال التركي وتعاون الديمقراطي الكردستاني

وشهدت كل من مدينة قامشلو والحسكة وحلب وناحية تل براك مظاهرات حاشدة نظمتها الشبيبة استنكارا لهجمات الاحتلال التركي وتعاون الديمقراطي الكردستاني معها.

قامشلو

نظمت الشبيبة الثورية السورية اليوم بمدينة قامشلو مظاهرة للتنديد بخيانة حزب الديمقراطي الكردستاني وهجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان.

وشارك في المظاهرة العشرات من الاهالي بكافة مكوناتهم , والمؤسسات المدنية, ورفع المتظاهرون أعلام الشبيبة الثورية وصور القائد عبدالله أوجلان ومؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي, والمشاعل.

حيث انطلقت المظاهرة من حي الكورنيش بمدينة قامشلو وسط شعارات "لا لخيانة حزب الديمقراطي الكردستاني, يحيا حزب العمال الكردستاني" .

ولدى وصولهم الى دوار الفلاحين بحي الكورنيش وقف المتظاهرون دقيقة صمت،ومن ثم تلاها كلمة من قبل عضو في الشبيبة الثورية السورية ,هوكر محمد, قال فيها: "أن حزب الديمقراطي الكردستاني يضع يده بيد الاحتلال التركي لشن هجمات على قوات الدفاع الشعبي ونحن بدورنا سنساند قوات الكريلا ولن نستسلم ويجب على المجتمع ان يعي حقيقة خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني ."

وانتهت المظاهرة بترديد المشاركين هتافات تحيي قوات الدفاع الشعبي، وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

الحسكة

نظم اتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع الشبيبة الثورية تظاهرة ضد الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع بدعم من حزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك في مدينة الحسكة.

وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها العشرات من الشبيبة بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأهالي من دوار الكنيسة الآشورية وجابت عدة شوارع في المدنية واتجهت صوب دوار الإطفائية بحي تل حجر، حاملين أعلام الشبيبة الثورية وصور القائد أوجلان مع ترديد الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا وتندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وعند الوصول إلى دوار الإطفائية وقفوا دقيقة صمت، وتلتها ألقاء كملة باسم الشبيبة الثورية من قبل ميديا عبد الرحمن، وقالت : "خرجنا جميعا من أجل التضامن مع قوات الكريلا، الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع وشنكال بدأت بعد الاجتماع الذي حصل بين الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي".

وأضافت ميديا عبد الرحمن "ندين ونستنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الشعب الكردي".

ومن جانبها تحدثت باسم اتحاد المرأة الشابة سما حسكة وقالت "نحن كاتحاد المرأة الشابة نؤكد دائما ان الكريلا هي كرامتنا وقواتنا، ولهذا خرجنا دعما لتضحياتهم وشجاعتهم".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بالخيانة والهجمات.

تل براك

خرج اهالي تل براك مساء اليوم في تظاهرة مستنكرة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وتواطؤ حزب الديمقراطي الكردستاني معها.

وانطلقت المظاهرة من دوار الشهداء وسط تل براك لتجوب شوارع الناحية بالسيارات وسيرا على الاقدام مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وقوات الكريلا، لتتوقف التظاهرة امام مركز اساييش تل براك.

وبعد الوقوف دقيقة صمت اجلال لأرواح الشهداء القى الاداري في مجلس ناحية تل براك طارق العبد الله كلمة استنكر فيها الهجمات التركية المستمرة على شمال شرق سوريا وباشور كردستان، إن الهجمات التركية هي هجمات وحشية وبعيدة عن الاخلاق الانسانية وان استمرار التصعيد يؤكد محاولتهم الانتقام لهزيمة داعش.

كما دعا طارق لرفع وتيره النضال ومطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته لإيقاف تلك الهجمات.

لتنتهي التظاهرة بالشعارات التي تحي مقاومة الكريلا.

حلب

خرج الشبيبة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب في مظاهرة تنديداً بهجمات وتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا.

وشنت دولة الاحتلال التركي هجماته على مناطق الدفا المشروع في باشور كردستان بالتعاون مع حزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق زاب وآفاشين وماتنيا، وتحت شعار "الموت للخيانة والفاشية وPDK"، نظم حركة الشبيبة الثورية السورية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب تظاهرة تنديداً بالهجمات التركية وتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني معه على مناطق الدفاع المشروع.

وتجمع المتظاهرون أمام قاعة الاجتماعات بالقسم الغربي من الحي، رافعين أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، حركة المرأة الشابة، وسط رفع المشاعل. وانطلقت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتدين الخيانة، وتجول المتظاهرون شوارع حي الشيخ مقصود، من ثم توجه إلى ساحة الجبانات بالقسم الشرقي من الحي.

وعند وصولهم إلى ساحة جبانات، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة في حركة المرأة الشابة نادية يوسف وقالت بأن "يزداد هجمات الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد مناطق قوات الكريلا في زاب وماتنيا وآفاشين، هدفهم من هذه الهجمات إبادة الكرد واحتلال كردستان".

وأشارت نادية إلى أن كل مرة يلتقى مسرور برزاني مع الدولة التركية يشنون هجماتهم على الكريلا، ولكن كل مرة يتلقون ضربات قوية من مقاتلي الكريلا، وقالت "لا أحد يستطيع القضاء على الكرد والكريلا".

بعدها تم عرض سنفزيون حول مقاومة الكريلا ضد الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع.

(ل)

ANHA