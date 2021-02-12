​​​​​​​الشبيبة ينصبون خيمة اعتصام، ويدعون الشعب إلى الانتفاض بوجه الاحتلال

تستمر هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، بعد فشلها في حفتانين، وبدأ الاحتلال التركي في الـ 10 من شباط الجاري بشن هجمات على منطقة غاري الواقعة في عمق جنوب كردستان.

وعليه أعلنت حركة الشبيبة الثورية السورية عن نفير عام للوقوف ضد هجمات الاحتلال التركي على المناطق الكردستانية، معربةً عن استعدادها التام لنصرة مقاومة غاري وقوات الدفاع الشعبي، وقاموا بتنظيم فعالياتٍ مختلفة.

ورداً على الهجمات، نُصِبَتْ خيمةُ اعتصامٍ من قبل حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة وبالتنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك.

وفي اليوم الأول من الخيمة توافد أهالي ديرك ومنطقة الكوجرات ومجلس بلدة برآف إلى خيمة الاعتصام المنصوبة بالقرب من مركز مجلس عوائل الشهداء وسط ناحية ديرك.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أُلْقِيَتْ كلمةٌ باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك ألقتْها العضوة سعاد مصطفى باسم، ودعت في حديثها إلى مساندة ودعم قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان وقالت:" يجب على جميع المكوّنات والشعوب والمذاهب والأحزاب الكردية رفعُ وتيرة النضال ضد هذه الهجمات الوحشية على منطقة غاري وباشور كردستان".

وبدوره تحدّث الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية ديرك محمد عبد الله وقال:" إن الدولة التركية تحارب الشعب الكردي وجميع تحركاته السياسية منذ 40 عاماً، ولم يفلح بهجماته لأن إرادة الشعب الكردي أقوى من هجماتهم".

كما ألقيت كلمةٌ من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية خميس خضر والذي دعا فيها مرتزقة روج بالابتعاد عن المخططات التركية والتراجع عن هذه الممارسات التي تضرب وحدة الصف الكردي.

كما أكّد خضر على أنهم في حالة استنفارٍ تام وأن نفيرهم العام مستمرٌ حتى يتحقق النصر على الفاشية التركية وإفشال جميع المخططات التركية".

ومن ثم أُلقِيَتْ كلمةٌ باسم مؤتمر ستار ألقتْها العضوة روشن عبد الله وقالت:" إن الهجمات الوحشية على مناطق الدفاع المشروع هي استمراريةٌ للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله اوجلان".

وبعد الانتهاء من الكلمات، استمع المشاركون في الخيمة الاعتصام إلى تحليلات القائد عبد الله اوجلان.

هذا وستستمر خيمة الاعتصام مدة ثلاثة أيام - من الساعة الثامنة صباحاً وحتى المساء لاستقبال الوفود، ومن المزمع أن يتوافد إليها صباح الغد وفد من حزب الاتحاد الديمقراطي.

(ع ع / م ح)

ANHA