​​​​​​​الشبيبة يعلنون استعدادهم للمشاركة في مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا

تجمّع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة في الطبقة أمام مبنى الاتحاد الرياضي في مدينة الطبقة، اليوم الأحد، للإدلاء؛ ببيان تنديداً برفض دولة الاحتلال التركي إدخال المساعدات التي قدمتها الإدارة الذاتية إلى الشمال السوري.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في الطبقة، محمود اليتيّم، وجاء فيه:

"بعد الأحداث المأساوية الأخيرة التي حدثت في سوريا وتركيا؛ نتيجة الزلزال المدمر الذي خلف أضراراً كبيرة وآلاف الضحايا وتشريد الآلاف؛ ليتبين أن من أحد أهم الأسباب المباشرة في هذا الزلزال المدمر هو سياسة حكومة العدالة والتنمية وأطماعها في تخزين نحو 650 مليار متر مكعب من المياه خلف السدود التي أقامتها على منابع نهري دجلة والفرات.

وأوضح البيان "تركيا بدأت منذ أعوام ببناء المئات من السدود على الرغم من تحذير العلماء والجيولوجيين من أن تخزين هذه الكمية الضخمة من المياه سوف يجلب الدمار لها ولدول الجوار".

وأضاف: "لاحظنا حجم الدمار الهائل الذي خلفه هذا الزلزال والعدد الضخم من الشهداء المدنيين والجرحى والعالقين تحت أنقاض المباني المهدمة وقد اتبعت حكومة العدالة والتنمية سياسة الاحتكار والتمييز باختزانها المساعدات الدولية والإنسانية المقدمة من كل دول العالم وحرمان المناطق السورية من هذه المساعدات التي تنقذ أرواح المئات من المدنيين بإغلاقها كل المعابر الحدودية مع الأراضي السورية ".

وشجب البيان، رفض دولة الاحتلال التركي إدخال المساعدات المقدمة من الإدارة الذاتية إلى مناطق الشمال السوري على حساب الشعب السوري ودماء الأبرياء العالقين تحت الأنقاض".

شدد البيان "مستعدون لتقديم أي نوع من المساعدة المادية والمعنوية؛ لتخفيف حجم هذه الكارثة على أهلنا حيث وضعنا مجموعة من المبادرات الإنسانية والأعمال الطوعية للمساهمة في مساعدة شعبنا السوري في هذه الظروف الصعبة".

أكد البيان أن "مشروع أخوة الشعوب والتعايش المشترك لا يخص مناطق الإدارة الذاتية فقط، وإنما جميع السوريين والشعوب المضطهدة تحت حكم الأنظمة السلطوية، فالتعايش والتأخي أكبر من سياستكم".

(س ك/خ)

ANHA