​​​​​​​الشبيبة توجهوا إلى ديرك وسيقطعون 23 كم اليوم

تحت شعار "حان وقت الحرية، سننتصر حتمًا"، انطلقت مسيرة راجلة برعاية حركة الشبيبة الثورية السورية من مدينة قامشلو في 2 تشرين الأول باتجاه مدينة ديرك، تنديدًا بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ودعمًا لحملة منظومة المجتمع الكردستاني KCK التي أُطلقت في 12 أيلول تحت شعار "لا للعزلة والفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية".

ويشارك في المسيرة الراجلة 300 شابًّا وشابة من مكونات إقليم الجزيرة، من الكرد والعرب والسريان، ووصلوا في اليوم الأول من المسيرة إلى ناحية تربه سبيه، وتوجهوا في 3 تشرين الأول من تربه سبيه باتجاه ناحية جل آغا ومن ثم ناحية كركي لكي.

وكان في استقبال الشبيبة العشرات من الأهالي على جانبي الطريق، فمنهم من كان يقوم بتقديم المياه والطعام، ومنهم كان يقوم برش الأرز.

واليوم، توجه الشبيبة من ناحية كركي لكي باتجاه مدينة ديرك، ومن المقرر أن يقطع الشبيبة مسافة 23 كم.

(ك ع/أ ب)

ANHA