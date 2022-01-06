​​​​​​​الشبيبة تتوعد الاحتلال التركي بالانتقام عبر تعزيز التدريب والتنظيم في صفوفها

وجاء حديث الشبيبة على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في منزل للمدنيين في مدينة كوباني في الـ 25 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، حيث استشهد على إثره 6 من أعضاء الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات.

عضوة اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات شيلان مستو: "لن نرضخ للعدو عبر هكذا هجمات وسنزيد من وتيرة نضالنا وعزمنا وسنواصل تنظيم أنفسنا وصفوف الشبيبة عبر تنظيم الفعاليات وزيادة وعي الشبيبة والمجتمع عبر إعطاء المزيد من التدريب، وسننظم مجتمعنا على أساس حرب الشعب الثورية للنضال في وجه العدو".

وعاهدت شيلان كافة الشهداء على السير على خطاهم ونهج القائد عبد الله أوجلان نهج الأمة الديمقراطية، وقالت: "كما قال القائد بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة، ونحن بدورنا نعاهد على النضال حتى النصر، وسننتقم لشهدائنا برفع وتيرة نضالنا".

ومن جانبه، أشار الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات مصطفى محمد صديق إلى أن الدولة التركية تستهدف الشباب لأنها تعلم أنهم قدوة المجتمع والرياديون فيه.

مؤكداً على مواصلة النضال قال مصطفى صديق أنهم سيواصلون النضال ضد فاشية الدولة التركية وسينتقمون من الاحتلال التركي، وقال: "كوباني موطن الشهداء والمقاومة وكل واحد من أهالي كوباني سيكون من المناضلين في وجه الاحتلال والخونة".

واختتم مصطفى حديثه قائلاً إن شبيبة مقاطعة كوباني بشكل خاص لن يهدأ لهم بال حتى ينتقموا لشهدائهم ويدحروا الاحتلال والخونة.

أما الشابة حليمة أحمد، فأكدت على تمسكهم بوطنهم وأنهم لن يستسلموا لدولة الاحتلال التركي مهما هاجمت مناطقهم ولن تخيفهم هكذا هجمات، وقالت: "نحن صامدون على أرضنا ولن نتركها للعدو والمحتل، ولا نقبل هكذا اعتداءات على مناطقنا وعلى الشبيبة بشكل خاص".

(م ع/د)

ANHA