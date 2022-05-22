نُصبت خيمة المقاومة في شارع مركز دجلة للثقافة والفن في ناحية ديرك والذي جاء ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي، بعد حرب الإبادة التي أعلنتها دولة الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي.

زينت "خيمة المقاومة" التي زارها في يومها الأول أهالي ناحية ديرك ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، بيافطات كتب عليها "بالشبيبة الثورية نحو الانتصار ودحر الاحتلال"، "النصر للكريلا".

بدأت فعاليات الخيمة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة، نوروز حسن، كلمة قالت فيها: "إن العزلة المشددة التي فرضتها الدولة التركية الفاشية على القائد أوجلان لا زالت مستمرة، لأن الدولة التركية المحتلة ترفض طلبات عائلة ومحاميّ القائد من أجل اللقاء به في ظل الظروف الصحية التي يمر بها القائد في سجن إمرالي، فهي تحاول بكل الوسائل إبعاد الشعب عن فكر وفلسفة القائد".

وتابعت نوروز "إن مقاومة الكريلا التي تمثل إرادة الشعب الكردي أفشلت مخططات الاحتلال التركي رغم وحشيته واستخدامه للأسلحة الثقيلة والمحرّمة دولياً، وكبدتها خسائر فادحة".

وأشارت نوروز إلى أن "دولة الاحتلال التركي وعبر مرتزقتها وخلاياها النائمة ترتكب المجازر في شمال وشرق سوريا لتوسيع أطماعها المتمثلة بالعثمانية الجديدة على حساب شعوب المنطقة، وتغيير ديمغرافيتها من خلال توطين اللاجئين السوريين في عفرين وكري سبي وسري كانيه".

شددت نوروز "نحن الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة سنرفع من وتيرة النضال لرفع العزلة المفروضة على القائد، ودعم مقاومة الكريلا حتى تحقيق النصر وإفشال مخططات الدولة التركية الفاشية".

هذا وستستمر خيمة المقاومة مدة أربعة أيام بدءاً من اليوم بتوافد الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني إلى الخيمة من ناحية تل كوجر وكركي لكي وجل آغا.

هذا ومن المقرر أن يتوافد أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية جل آغا عصر اليوم إلى الخيمة.

(ع-ع/ ف)

ANHA