​​​​​​​الشبيبة في دير الزور: لن نرتاح حتى نحرر قائدنا عبد الله أوجلان

وشارك في فعاليات خيمة الاعتصام، في يومها الثالث والأخير، اليوم الإثنين، أهالي ريف دير الزور الشرقي، وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية، وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة ببلدة الجرذي في ريف دير الزور الشرقي، عفاف الحمد، كلمة، قالت من خلالها "نرفع صوتنا اليوم من خلال خيمة الاعتصام، لنتضامن مع القائد عبد الله أوجلان وإنهاء العزلة المفروضة عليه وفضح جرائم الاحتلال التركي".

وأكدت، عفاف "نحن كنساء دير الزور، سنستمر في فعالياتنا ونضالنا، وإننا قادرات على تخطي الحواجز التي فرضها المجتمع على المرأة، بعد تعرفنا على فكر القائد عبد الله أوجلان".

وبدورها، قالت الرئيسة المشتركة لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ريف دير الزور الشرقي، سمر المضحي، "نشكر اتحاد المرأة الشابة، وحركة الشبيبة الثورية السورية بريف دير الزور الشرقي على هذه الوقفة المشرفة في وجه سياسة دولة الاحتلال التركي، وإدانتهما لسياستها التي تتبعها على القائد عبد الله أوجلان".

وأشارت، سمر إلى أن " سياسة دولة الاحتلال التركي الاستعمارية، ما تزال مستمرة على شمال وشرق سوريا؛ لاستكمال تغيير ديموغرافية المناطق المحتلة وخاصة مدينة عفرين، وتواصل هجماتها لاحتلال المزيد من الأراضي السورية".

واختتمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ريف دير الزور الشرقي، فعاليات خيمة الاعتصام، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل الناطق باسم حركة الشبيبة الثورية في ريف دير الزور الشرقي مالك محمد، وجاء في مستهله:

"نحن حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة في دير الزور ومن هذه الخيمة الاعتصامية المبنية على أساس المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، نرفع صوتنا للعالم، ونؤكد رفضنا للاحتلال التركي وفرضها العقوبات الانضباطية بحق القائد وبحق أهالي شمال وشرق سوريا".

وأضاف: "نحن كشبيبة ريف دير الزور الشرقي، نتوعد بالانتقام من العدو الفاشي، شر انتقام، حيث يستمر الاحتلال الفاشي بالهجمات على مناطق الدفاع المشروع ومناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مستهدفاً المواطنين".

وأكد البيان "نقسم بأننا لن نتوقف أو نتوارى عن عملنا حتى تحقيق حرية قائد الشعوب وفيلسوف العصر عبد الله أوجلان؛ حريته الجسدية، وليعلم العدو بأن اختطافه للقائد، هو جريمة بحق الشعوب والإنسانية ".

وأوضح البيان "فبأي حق يسجن إنسان لم يطلب سوى أن يعيش شعبه بحرية وكرامة".

وأكد البيان في ختامه " سننتقم من العدو شر انتقام، سننتقم لشعبنا في الشيخ مقصود والشهباء، سنحرر عفرين ورأس العين وتل أبيض، سنكسر شوكة الاحتلال التركي وغروره، لن نرتاح حتى نحرر قائدنا عبد الله أوجلان".

)ث ع/خ)

ANHA