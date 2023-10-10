​​​​​​​الشبيبة في الرقة يؤكدون استمرار فعالياتهم لتحقيق الحرية الجسدية للقائد

جاء ذلك خلال بيان أدلي به اليوم، من قبل الرئيسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في الرقة، بشرى الأحمد، في الملعب البلدي بالمدينة، بحضور أعضاء وعضوات اللجنة.

واستنكر البيان في مستهله المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وبدأت أولى خيوطها في 9 تشرين الأول من عام 1998 عند خروج القائد من سوريا.

ولفت البيان إلى أن "هذه المؤامرة ليست بمعزل عما يجري في الشرق الأوسط من مخططات تهدف إلى تجزئته وإعادة احتلاله من جديد، لكن للقائد كان له دور محوري في مواجهة القوى الإمبريالية ومنعها من السيطرة على مقدرات وإرادة الشعوب".

ونوّه البيان إلى مكانة المرأة لدى القائد، بالقول: "لقد أعطى المرأة دوراً مهماً في المجتمع، ودافع عنها من خلال فكره العظيم، وجعل لها دوراً بالمشاركة في كافة المجالات من أجل تخليصها من الظلم والعبودية الممارسة عليها منذ آلاف السنين".

وخاطبت لجنة الشباب والرياضة في مدينة الرقة في بيانها الدولة التركية بالقول: "لن تستطيعوا حجب شمسنا وشمس قائدنا"، واختتمت مؤكِدة: "إننا مستمرون في نشاطاتنا وفعاليتنا حتى تحرير قائدنا من سجون دولة الفاشية التركية".

(أم/س ر)

ANHA