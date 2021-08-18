​​​​​​​الشبيبة الثورية: على الشبان الكُرد الالتحاق في صف المقاومة ضد جيش الاحتلال التركي

نظم مساء اليوم، اتحاد الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو وقفة احتجاجية، استنكاراً لقصف جيش الاحتلال التركي لقضاء شنكال.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في وقت وسع فيه جيش الاحتلال التركي من نطاق هجماته وارتكاب المجازر ضد المدنيين في كل من شنكال ومناطق في شمال وشرق سوريا.

وتوقف المحتجون أمام دوار الشهداء وسط ناحية ديرك، إذ حمل المشاركون يافطات كتبت عليها، "حرية القائد آبو هي حريتنا، مقاومة الكريلا هي كرامتنا"، "لا تقتلوا أطفالنا"، "لا للحرب ضد الطفولة".

وخلال الوقفة الاحتجاجية وقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم قرأت العضوة في اتحاد المرأة الشابة فيروز دمر بياناً بصدد الهجمات التركية على المنطقة وقالت:

"بشكل همجي ولا أخلاقي يهاجم جيش الاحتلال التركي شعبنا على بهدف إبادته في كل من شنكال وزركان، وعموم كردستان، والهدف واضح من هذه الهجمات وهي ارتكاب مجازر الإبادة بحق شعبنا المقاوم.

تأتي هذه الهجمات التي تستهدف شعبنا بتأييد من أمريكا والمجتمع الدولي والدولة العراقية وحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلى الجميع أن يكونوا على دراية تامة أننا بنضالنا ومقاومتنا سنفشل جميع هذه الهجمات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.

وعلى الشبيبة الكردية أن يكونوا سنداً وعوناً للمقاتلين المرابطين على الجبهات، والالتحاق بصفوف المقاومة والمشاركة في النضال ضد جيش الاحتلال التركي".

(أس/ل)

ANHA