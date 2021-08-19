​​​​​​​الشبيبة الثورية تدعو إلى رفع وتيرة المقاومة في وجه هجمات الاحتلال التركي

وجاءت هذه التظاهرة في سياق ردود الأفعال المناهضة لهجمات الاحتلال التركي على ناحية زركان، حيث تشهد الناحية منذ الثلاثاء، تصعيدا عسكريا من قبل الاحتلال التركي.

وانطلقت التظاهرة التي شاركت فيها أهالي مدينة قامشلو، والشبيبة الثورية وأمهات الشهداء، من أمام دوار الخليج، وسط ترديد الهتافات المنددة لهجمات الاحتلال التركي على ناحية زركان بشكل خاص، وشمال وشرق سوريا عامة.

وجابت المظاهرة أحياء من المدينة لتصل إلى أمام دوار قوات حماية المجتمع، وسط ترديد الشعارات التي تحيي المقاومة أهالي زركان في وجه الاحتلال التركي، وتؤكد دعمهم ومساندتهم لأهالي الناحية.

إلى هذا، أكد الإداري في حركة الشبيبة الثورية، ميلاد دلي أن مقاومة أنباء شمال وشرق سوريا هي في مواجهة مؤامرات جديدة يخطط لها من قبل أعداء الشعب الحر، مشيرا في حديثه إلى مشاركة بعض الأطراف الكردية في المؤامرة، فما يجري في زركان الآن وقبلها في سري كانيه وكري سبي، لهذه الأطراف يد فيما يحدث.

وأضاف: "إننا ندعم قواتنا ونؤكد للعدو أنه وبتكاتف أبناء المنطقة سيفشلون المؤامرة، ولن تصل إلى مبتغاها"، داعيا أهالي مدينة قامشلو في ختام حديثه إلى الرفع من وتيرة المقاومة ودعم الإرادة الشعبية، والوقوف في وجه المخططات التي تحاك على الكرد وكافة مكونات المنطقة.

(ي مل)

ANHA