​​​​​​​الشبيبة الثورية في تل حميس: ثورة روج آفا امتداد لانتفاضة 12 آذار

وأدلت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل حميس، في الذكرى السنوية الـ 17 لانتفاضة قامشلو، ببيان إلى الرأي العام، من أمام مقر مجلس ناحية، قرأه عضو الحركة، أيمن سليمان.

وجاء في مستهله: "شرارة انتفاضة 12 آذار عام 2004 تعتبر الشرارة نحو الحرية".

مشيرًا إلى أن ثورة روج آفا، التي شاركت فيها جميع مكونات الشعب في شمال وشرق سوريا وحققت مكاسب على جميع الصعد الحياتية والميدانية بفضل قوات سوريا الديمقراطية التي دحرت مرتزقة داعش من أراضينا، امتداد لهذه الانتفاضة.

كما لفت البيان إلى مجريات ما شهدته مدينة قامشلو في 12 آذار 2004، إذ قال: "شهدت مدينة قامشلو في شمال وشرق سوريا انتفاضة عارمة في الملعب البلدي أثناء مباراة بين فريق الجهاد من مدينة قامشلو، وفريق الفتوة الذي قدم من دير الزور آنذاك، في إطار الدوري السوري لكرة القدم عام 2003- 2004، ليصبح الملعب شرارة الانتفاضة االشعبية".

(ش أ/ م ح)

ANHA