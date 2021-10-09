​​​​​​​الشبيبة الثورية في كوباني تعاهد على رفع وتيرة النضال حتى تحرير القائد أوجلان

وجاء ذلك خلال مسيرة بالمشاعل نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات استنكاراً للمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان.

ويصادف اليوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الذكرى السنوية الـ ٢٣ لبدء المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان بإخراجه من سوريا واعتقاله في ١٥ شباط/فبراير ١٩٩٩.

وانطلقت المسيرة من ساحة السلام وصولاً إلى ساحة المرأة الحرة بمشاركة المئات من الشبيبة والأهالي حاملين المشاعل ولافتات كتب عليها "الوقت وقت الحرية"، "حرية القائد طرق حياة حرة ندية وديمقراطية".

وعند الوصول إلى ساحة المرأة الحرة وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء بيان باسم حركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم الفرات.

وقرأت البيان عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات نزهة محمد وجاء فيه "نحن كشعب كردي نعلم أن المؤامرة كانت بيد الدول العالمية المهيمنة والرأسمالية والهدف منها تصفية حركة حرية كردستان، لأن شخصية الكردي الحر تمكنه من الوقوف في وجه تلك القوى الاحتلالية والسلطوية وانتصارها يعني زرع الخوف في نفوس الاحتلال".

وأضافت نزهة محمد من خلال البيان "تم استهداف الشعب الكردي كافة في شخص القائد، تمكنوا من سجن القائد جسدياً ولكنهم لم يتمكنوا من سجن فكره وفلسفته، وتم زرع ذلك الفكر في روحنا وأجسادنا".

مشيرة إلى استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "لم يتمكنوا من كسر إرادة ومقاومة الكريلا فتوجهوا لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا".

وعاهدت نزهة في ختام البيان أن الشعب الكردي سيكون دائماً بالمرصاد للمؤامرات التي تحاك ضده وسيعمل على إفشالها الواحدة تلو الأخرى وأن ثورة روج آفا خير دليل على إفشال المخططات الاحتلالية، ورفع وتيرة النضال حتى تحرير القائد أوجلان جسدياً.

(م ع/ل)

ANHA