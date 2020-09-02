​​​​​​​الشبيبة الثورية في إقليم الفرات تحيي مقاومة حفتانين عبر مسيرة بالمشاعل

وتوافد المئات من الشبيبة الثورية في إقليم الفرات إلى مركز الشبيبة بمدينة كوباني للمشاركة في مسيرة بالمشاعل تضامناً مع المقاومة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في حفتانين ضد الغزو التركي.

وانطلقت المسيرة من ساحة الحرية في مدينة كوباني مروراً بشارع المحطة وساحة المرأة الحرة وصولاً إلى حديقة 19 تموز.

وردد المشاركون خلال المسيرة شعارات مناهضة للغزو التركي وداعية إلى تصعيد النضال في وجه الانتهاكات المتكررة للدولة التركية ضد الشعب الكردي.

هذا وتخللت المسيرة وقفة احتجاجية في حديقة الـ19 من تموز والتي ألقي فيها كلمة من قبل العضو في الشبيبة الثورية أحمد درويش والذي ناشد من خلالها الشبيبة في عموم كردستان الاستمرار في النضال وتصعيده للوقوف في وجه الغزو التركي على الشعب الكردي.

وانتهت المسيرة بعرض سنفزيون عن المقاومة والنضال الذي تبديه قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان والتضحيات التي قدمتها للدفاع عن الشعب الكردي ضد الهجمات التركية.

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ANHA