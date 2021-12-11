​​​​​​​الشبيبة الثورية في إقليم عفرين يطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

تحت شعار" من أجل حرية القائد آبو هلموا إلى معركة الحرية "نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم عفرين، تظاهرة في مقاطعة الشهباء، مطالبين بفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

وتجمع شبيبة إقليم عفرين أمام مدخل قرية تل قراح التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، حاملين صور القائد آعبد الله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ويافطة كتب عليها "من أجل حرية القائد آبو هلموا إلى معركة الحرية"

وانطلقت التظاهرة نحو مركز مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين الواقعة في الجهة الجنوبية للقرية، بترديد الشبيبة شعارات تحيي مقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي وتستنكر العقوبات التي فرضت عليه من قبل سلطات الاحتلال التركي.

وعند وصول المتظاهرين إلى مركز مجلس عوائل الشهداء، وقفوا دقيقة صمت، تلاه قراءة بيان من قبل العضوة في حركة الشبيبة الثورية، روليانا داوود باللغة الكردية، جاء فيه:

"العقوبات القاسية المفروضة على القائد أوجلان من قبل الدولة التركية منذ أمد بعيد، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، إذ منعت دولة الاحتلال رؤية القائد لمحاميه مدة ستة أشهر، كما منعت عائلته من زيارته أو حتى إجراء مكالمة معه".

وتابع البيان "عبر فرض العزلة على شخص القائد يستهدفون عموم الشعوب التواقة إلى حرية، لذا تسعى دولة الاحتلال التركي بشتى السبل إلى قطع القائد عن شعبه".

واستنكر البيان صمت المنظمات الحقوقية حيال الانتهاكات التي يتعرض لها القائد أوجلان في إمرالي، وأكد أن الشبيبة مستمرون بفعالياتهم حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد ومحاسبة السلطات التركية.

(ف)

ANHA