​​​​​​​الشارع الليبي يثور غضباً على مطلب السفيرة البريطانية ويطالب بطردها عاجلاً

كما دعا المجلس كافة القوى الوطنية إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات المساس بالسيادة والتدخل الأجنبي، الغضب الليبي تجاه لندن جاء عقب بيان سفارة بريطانيا في ليبيا والتي تطالب فيه باستمرار حكومة الوحدة الوطنية التي يعتبرها الليبيون منتهية الشرعية والولاية منذ 24 كانون الأول/ ديسمبر، وفق شبكة "سكاي نيوز".

واعتبر الليبيون أن بيان السفارة انتهاكاً للسيادة الليبية، وعرقلة لخريطة الطريق، كما أطلق عدد من الصحفيين والسياسيين والنشطاء هاشتاغ "طرد السفيرة البريطانية من ليبيا".

وشدد بعض النشطاء على ضرورة اتخاذ خطوة جدية تجاه السفيرة؛ في حين طالب البعض بضرورة التصعيد الشعبي لدفعها إلى الاعتذار.

وعبّر نشطاء وإعلاميون ليبيون عن غضبهم، عبر وسائل التواصل الافتراضي، من التدخلات البريطانية، وقال الباحث الليبي محمد الهلاوي، إن الساحة الليبية، الفترة الماضية، عانت من التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها التدخل البريطاني الذي يدعم حالة الفوضى.

وأوضح محمد الهلاوي الباحث في مركز شمال أفريقيا لدراسات السياسية والإعلام، أن جميع التدخلات البريطانية تكون عكس إرادة الشعب الليبي، فالمواطن البسيط حتى أصبح يدرك من يسعى دولياً للاستفادة من الفوضى ومن يسعى إلى توحيد ليبيا.

من جانبه، هاجم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، بريطانيا على إثر إعلانها عدم اعترافها إلا بحكومة الوحدة الوطنية حتى إقامة انتخابات رئاسية.

وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية، إن بريطانيا مستفيدة بطريقة أو بأخرى بما وصفه بفساد المؤسسات ولا ترغب في تغييرها، على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن السفارة البريطانية في ليبيا طالبت، الجمعة، في بيان بعدم تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت مهامها الخميس الماضي وفقاً لخريطة الطريق، حيث كان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية بداية من 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ولكن فوجئ الليبيون بتأجيلها لأسباب قالت مفوضية الانتخابات إنها تخص عدم الانتهاء من مراجعة قوائم المرشحين.

(ل د)